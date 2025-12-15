H-1B Visa: ଏବେଠୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବ ଆମେରିକା, H-1B ଏବଂ H-4 ଭିସା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରାଇଭେସି

ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ H-1B ଏବଂ H-4 ଭିସା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯାଞ୍ଚକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଆଜି, ଡିସେମ୍ବର ୧୫, ୨୦୨୫ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।

ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ଯାଞ୍ଚ କେବଳ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ F, M, ଏବଂ J ଭିସା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ଦକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ H-1B ଭିସା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ H-4 ଭିସା ପାଇଁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ପଡିବ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Sydney Shooting: ସୁଧୁରୁନି ପାକିସ୍ତାନ,…

ଆଜିଠାରୁ ଶସ୍ତା ହେଲା SBI ହୋମ୍ ଲୋନ୍, ହ୍ରାସ…

ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯାଞ୍ଚର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିସା ଆବେଦନକୁ ଏବେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରାଯିବ।

ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ (ଯେପରିକି ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଲିଙ୍କଡିନ୍, ଇତ୍ୟାଦି) ର ଗୋପନୀୟତା ସେଟିଂସ୍ “ସାର୍ବଜନୀନ” କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।

ଯଦି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସନ୍ଦେହଜନକ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଭିସା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ଭାରତରେ ଭିସା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବାତିଲ:

ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଅନେକ H-1B ଏବଂ H-4 ଭିସା ସାକ୍ଷାତକାର ତାରିଖ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଅନେକ ନିଯୁକ୍ତି ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ କୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏହା ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, କାରଣ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ H-1B ଭିସା ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ।

ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭିସା ବାତିଲ:

ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା କିଛି H-1B ଏବଂ H-4 ଭିସାଧାରୀ ଇମେଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଭିସା “ବିଚାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର” କରାଯାଇଛି।

ଏହା ସାଧାରଣତଃ ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଆଇନଗତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ (ଯଦିଓ କୌଣସି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନଥାଏ) ପୁନଃପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ।

ଇମିଗ୍ରେସନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆମେରିକାରେ ଆଇନଗତ ରହଣିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିସା ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ସମୟରେ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ।

ଭିସା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ:

ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଭିସା ଏକ ସୁବିଧା, ଅଧିକାର ନୁହେଁ। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଆମେରିକାର ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ନକରନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିସା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏପରି କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ଯାହା ଭିସା ନିୟମ ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ।

You might also like More from author
More Stories

Sydney Shooting: ସୁଧୁରୁନି ପାକିସ୍ତାନ,…

ଆଜିଠାରୁ ଶସ୍ତା ହେଲା SBI ହୋମ୍ ଲୋନ୍, ହ୍ରାସ…

Somwar Puja Vidhi: ସୋମବାର ଶିବ ପୂଜା ପାଇଁ…

IND vs SA: ଭାରତର ସହଜ ବିଜୟ, ଧର୍ମଶାଳାରେ…

1 of 17,795