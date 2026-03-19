ଚାମ୍ପିଅନ୍ RCB ପୁଣିଥରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିବ? ତେବେ ପ୍ଲେଇଂ ୧୨ରେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଜରୁରୀ
ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ RCB।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୧୮ ବର୍ଷର ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିବା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବେ ନୂତନ ସିଜିନରେ ନିଜର ଟାଇଟଲ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏତ କୌଣସି ଦଳ ଏହାଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା କେତେ କଷ୍ଟକର।
କିନ୍ତୁ ଟାଇଟଲ ରକ୍ଷା କରିବା ଆହୁରି କଷ୍ଟକର; ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ସିଜିନର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୋହରାଇବା କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରସିବି ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ନେଭିଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥିର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଏଥର କ’ଣ ଦଳ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିପାରିବ?
୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସେମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
ଏହା ୧୯ତମ ସିଜିନ ଏବଂ ଆରସିବିର ଅଭିଯାନର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ଚାମ୍ପିଅନ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ଦଳ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଯାହା ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି ତାହା ହାସଲ କରିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ: କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ଟାଇଟଲ ଜିତିବା।
ହାଜଲଉଡଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବ:
ଆରସିବି ପାଇଁ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡ୍ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟର ଜଣେ ଷ୍ଟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ୨-୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହା ଆରସିବିର ପ୍ଲେଇଂ-୧୨ (ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ସମେତ) ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯଦିଓ ପୂର୍ବ ସିଜିନ୍ ର ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ହାଜେଲଉଡ୍ ଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା।
ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ, ଦଳ ପାଖରେ ନୁୱାନ ତୁଷାରା ଏବଂ ଜାକବ ଡଫିଙ୍କ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡଫି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି IPL ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତୁଷାରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ, ସେ ଗତ ସିଜନରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟରେ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତୁଷାରା ଏହି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆରସିବି କ’ଣ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ:
ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଘୂରି ବୁଲୁଛି – ଜଣେ ଖେଳାଳି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ RCB ୨୩ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଡ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ KKR ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଏଥର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଶେଷରେ ୭ କୋଟିରେ ତାଙ୍କ ସେବା ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଛି।
ସେ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କାଲଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ କେବଳ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳାଳି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଗତ ସିଜନରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି ଯେ ଭେଙ୍କଟେଶଙ୍କୁ କେବଳ ‘ପ୍ରଭାବ ଖେଳାଳି’ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ଦେଖାଯାଉଛି।
RCBର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ ଏବଂ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସବ୍:
ରଜତ ପାଟିଦାର (କ୍ୟାପଟେନ), ବିରାଟ କୋହଲି, ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କାଲ, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟକିପର), କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ନୁୱାନ ତୁସାରା, ରସିଖ ଦାର୍