ଶିବସେନା UBT ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ? ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ହେଲେ ଭାବୁକ

ଶିବସେନା UBTରେ ବିଭାଜନ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିକୁ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଏବଂ ବିଜେପି ଉପରେ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିବସେନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଲି କରି ନିଜ ନିଜର ଆକ୍ରୋଶ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

By Priyanka Das

Shivsena UBT : ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଶିବସେନାର ୬୦ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଶିବସେନା UBTର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଭାବୁକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବିଜେପି ଏବଂ ଦଳ ବଦଳାଇଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, “ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଦଳର ନେତା, କର୍ମୀ ଏବଂ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏହି ପଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ମୁଁ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସାମାନ୍ୟ ବି ବିଚଳିତ ହେବେନାହିଁ।”

ପାର୍ଟି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଶିବସେନା ପ୍ରମୁଖ ପଦରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେବେ। “ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ମନେହେବେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବନାଇ ଦେବି। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣମାନେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଦେବେ, ସେହିଦିନ ହିଁ ମୁଁ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିବି। ଯେତେ ବିପଦ ଏବଂ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବିନାହିଁ କିମ୍ବା ହାର ମାନିବିନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କେମିତିକା ମଣିଷ। ଯଦି କେହି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦରେ ରହିବିନାହିଁ।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପାହାଡ଼ପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ…

ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ହେବ ବଡ଼ ହ୍ରାସ,…

ଶିବସୈନିକଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ପଦ ସମ୍ପିବାକୁ ଅନୁରୋଧ

ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। “ଯଦି ମୋତେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ବସିଥାଆନ୍ତି। ୧୨ ବର୍ଷ ଧରି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କିମ୍ବା ମୋ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସତ ମନେହେଉଛି, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯଦି କୌଣସି ଶିବସୈନିକ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ବନାଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଶିବସେନାକୁ ଚୋର ଏବଂ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନାହିଁ। ଅସହାୟ, ଗଦ୍ଦାର (ବିଶ୍ୱାସଘାତକ) ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ହେବ।”

ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ

ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ନା ମୁଁ ବିଚଳିତ ହୋଇଛି, ନା ମୋର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଛି। “ଯେତେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସୁ କିମ୍ବା ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ବାତ୍ୟା ଆସୁ, ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ପ୍ରକାରର ଲୋକ ନୁହେଁ, ପଳାୟନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ହାର ମାନିବି ନାହିଁ। ଶିବସେନା ଏବଂ ଶିବସୈନିକମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବି। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି; ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଦ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ଭୋଟରମାନେ ମୋ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋଦୀ ଲହର ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ ସାଥ୍ ଦେଇଥିଲେ। ୯ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଜିତାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬ ଜଣ ସାଂସଦ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଜିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି (BJP) ହିଁ ଦାୟୀ।”

You might also like More from author
More Stories

ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପାହାଡ଼ପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ…

ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ହେବ ବଡ଼ ହ୍ରାସ,…

କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ଦେଖିବେ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ…

ବର୍ଷାରେ ଶୁଖୁନି କି କପଡ଼ା? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି…

1 of 28,157