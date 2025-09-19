ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଧସେଇ ପଶିବେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପୁଣି ଧସେଇ ପଶିବେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏପରି ଏକ ବୟାନ ଏବେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବାଗ୍ରାମ ଏୟାର ବେସ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଏହାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ବ୍ରିଟେନ ଗସ୍ତ ଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାରମରଙ୍କ ସହ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଗ୍ରାମରେ ଆମେରିକାର ଉପସ୍ଥିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଚୀନର ନିକଟତର।
ଚୀନ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍: ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ବାଗ୍ରାମ ବାୟୁସେନା ଘାଟି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସେହି ଘାଟି ଚାହୁଁ କାରଣ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଚୀନ୍ ତାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର ଦୂରତା।”
ତାଲିବାନ କ’ଣ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପରଠାରୁ ଏକ ନିରନ୍ତର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୈଧତା ସମସ୍ୟା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଳହ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ତାଲିବାନ ଆମେରିକୀୟ ସେନାକୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇପାରେ।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ: ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ହଠାତ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଲିବାନ ବାଗ୍ରାମ ଏୟାର ବେସ୍ ସମେତ ସମଗ୍ର ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନେଇଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧ ବେସ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା।
ଆମେରିକା ଏବଂ ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ।
ବାଗ୍ରାମ ବାୟୁସେନା ଘାଟି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ: ବାଗ୍ରାମ ବାୟୁସେନା ଘାଟି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପରୱାନ ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯାହା କାବୁଲରୁ ୪୭ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ବାଗ୍ରାମ ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ୧୧,୮୦୦ ଫୁଟର ରନୱେ ଅଛି ଯାହା ବୋମାବର୍ଷୀ ବିମାନ ଏବଂ ବଡ଼ ମାଲବାହୀ ବିମାନ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ବାଗ୍ରାମ ବାୟୁସେନା ଘାଟିକୁ ନିଜ କବଜାକୁ ନେଇଛି।