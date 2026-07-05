ଡେବ୍ୟୁ ପରେ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ହିଁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ କି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ? ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଦେଲେ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ର ନିଜର ପ୍ରଦର୍ପଣ (ଡେବ୍ୟୁ) ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୪ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। କ’ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବା ଉଚିତ୍? ଏହା ଉପରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏକ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି।
Vaibhav Sooryavanshi: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗତ ଶନିବାର (୦୪ ଜୁଲାଇ) ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ଵିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଜରିଆରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବ ୨ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୧୪ ରନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ୧୦ଟି ବଲ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ କ’ଣ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ? ଏହା ଉପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶିବରାମକ୍ରିଷ୍ଣନ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ମତ ଯେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଖେଳାଇବା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ୍। ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଡ୍ରପ କରାଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେକ ଦେବାର କୌଣସି ମାନେ ହେବନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ‘ପିଟିଆଇ’ (PTI) ସହ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶିବରାମକ୍ରିଷ୍ଣନ କହିଛନ୍ତି, “ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ତା’ପରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ସେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କିମ୍ବା ବିଶ୍ରାମ ଦେବାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସାରା ବର୍ଷ ଖେଳିପାରିବେ।”
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବୋଲରମାନଙ୍କ ଭଳି ଫିଟ୍ନେସ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ।”
ଆଗାମୀ ୨୦ ବର୍ଷର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶିବରାମକ୍ରିଷ୍ଣନ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଥରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ହେବ। ମନେରଖନ୍ତୁ, ସେ ଆଗାମୀ ୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଭବଙ୍କୁ କୋଚ୍, ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ବାକି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦରକାର। ଯଦି ସେ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବା ଉଚିତ୍। ତାଙ୍କୁ ଜାରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।”
ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ର ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍
ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ୫ ମାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ର ଆଗାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ 7 ଜୁଲାଇ (ମଙ୍ଗଳବାର) ଦିନ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ନଟିଂହମର ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।