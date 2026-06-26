କ’ଣ ଆଜି ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେନି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ? ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ଙ୍କ ବୟାନ ବଢ଼ାଇଲା ସସପେନ୍ସ
ଆଜି ଭାରତ ବନାମ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ’ଣ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଖେଳିବେ? ଜାଣନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ ସିତାଂଶୁ କୋଟକ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି।
Vaibhav Sooryavanshi International Debut: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କ’ଣ ଆଜି ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିବେ? ଏହା ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଖେଳାଳି ଜଣକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓ ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସକୁ ଆସିଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ସିତାଂଶୁ କୋଟକ ବୈଭବଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଏଭଳି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଯାହା ବୈଭବଙ୍କୁ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ସଦୃଶ ହୋଇପାରେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ସିତାଂଶୁ କୋଟକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର ଜମକରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିନା କୌଣସି ଭୟରେ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।” ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୈଭବଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା।
କ’ଣ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର ହେବ ଡେବ୍ୟୁ? କୋଚ୍ କ’ଣ କହିଲେ?
ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ଙ୍କୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, କ’ଣ ସେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ? ଏହା ଉପରେ ସିତାଂଶୁ କୋଟକ କହିଛନ୍ତି, “ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ପାଇଁ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ୍ ହେବ। ଏହା ଠିକ୍ ହେବନାହିଁ। ବାକି ଏହା ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆମର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ କି ଯୋଜନା ରହିଛି।” ତାଙ୍କ କହିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଥିଲା ଯେ, କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ରେ ସାମିଲ କରିବା ଭୁଲ୍ ହେବ।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଜଣେ ଓପନର (ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍), ଯେଉଁଠି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓପନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବୈଭବଙ୍କୁ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମକୁ ତଳକୁ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଈଶାନ କିଷନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ, ଯିଏ କି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରଠାରୁ ଦମଦାର୍ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି।
ଇତିହାସ ରଚିବା ନିକଟରେ ବୈଭବ
୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଯଦି ଆଜି ଖେଳନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଖେଳାଳି ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ସେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଯଦିଓ ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ରହିଛି, କାରଣ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।