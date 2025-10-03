ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଜଲଓ୍ୱା, କାରଣ ଜାଣିଲେ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟକା!
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭାରତର ଅଣ୍ଡର ୧୯ ଦଳ ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଓ୍ୱାନଡେ ସିରିଜରେ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଦୁଇ ମଲଟି ଡେ ସିରିଜରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ସେ କ’ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଲଟି ଡେ ସିରିଜ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ଦୋହରାଇ ପାରିବେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଗମ୍ଭୀର କାରଣ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆସିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଲଟି ଡେ ସିରିଜରେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଅଣ୍ଡର୧୯ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଲାଲ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ।
ବୈଭବଙ୍କ ଆକଳନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ମଲଟି ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଶତକ ସହିତ ୩୧୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ହାର ୩୮.୮୭ ରହିଛି। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାକି ଦୁଇଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିଲା।
ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୫୭.୬୦ ହାରରେ ୨୮୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଭାବରେ ଖେଳିଥିବା ବାକି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ସେ ୭.୬୬ ହାରରେ ମାତ୍ର ୨୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ୟୁଥ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଣ୍ଡର୧୯ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୃଢ଼ ରହିଛି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଣ୍ଡର୧୯ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ବୈଭବ ୭୨.୬୬ ହାରରେ ୨୧୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ସାମିଲ ଥିଲା। ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଣ୍ଡର ୧୯ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିବା ବାକି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ତାଙ୍କର ହାର ମାତ୍ର ୩ ରହିଛି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଖେଳିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର।