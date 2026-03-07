ବଦଳିଲା ପ୍ଲାନ୍! ବରୁଣଙ୍କ ବଦଳରେ ଫାଇନାଲ ଖେଳିପାରନ୍ତି କୁଳଦୀପ ଯାଦବ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କ୍ଯାପଟେନ ସୂର୍ଯ୍ଯକୁମାର?

ବରୁଣଙ୍କ ବଦଳରେ ଖେଳିବେ କୁଳଦୀପ!

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବରୁଣ ନା କୁଳଦୀପ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ କିଏ। ଯଦି ବରୁଣ ଦଳରୁ ଆଉଟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ବୋଲିଂ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି।

ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଚାରି ଓଭରରେ 64 ରନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏତେ ମହଙ୍ଗା ସ୍ପେଲ ପରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯିବ କି, ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ଅଣାଯିବ କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମ୍ଯାଚ ଆଗରୁ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏବାବଦରେ କଣ କହିଲେ କ୍ଯାପଟେନ ସୂର୍ଯ୍ଯକୁମାର ଯାଦବ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଇନାମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ। କୁଲଦୀପ ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁଲଦୀପଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଥିଲେ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କଣ କହିଥିଲେ: ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଥିଲେ, “ବରୁଣଙ୍କ ଫର୍ମ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହଁ। ଏହା ଏକ ଦଳଗତ ଖେଳ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହୁଁ। ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଜିତିଲୁ। ସେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ବୋଲର, ଏବଂ ସେ ଦଳକୁ କିପରି ଜିତାଇବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ”

ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 12 ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, 6.88 ହାରରେ 9 ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଏହାସହ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ହାର 5.16 ରହିଛି, ଯାହା ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ।

କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସୁପର 8 ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ବରୁଣ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 16 ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ସେ 46.50 ହାରରେ କେବଳ ଚାରୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଆସିଥିଲା। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଅନ୍ଯ କାହାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ କି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ସେପରି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ।

