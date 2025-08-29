ବିରାଟ କୋହଲି-ରୋହିତ ଶର୍ମା କ’ଣ ଖେଳିପାରିବେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍, ଇରଫାନ୍ ପଠାନ୍ ରଖିଲେ ନିଜ ମତ

୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:  ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି।  ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ରହିଛି। ଏବଂ ଏବେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଇରଫାନ୍ ପଠାନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି।

ଇରଫାନ ପଠାନଙ୍କ ମତରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।  ଯଦି ସେମାନେ  ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବେ। ଇରଫାନ ପଠାନ ଶାମିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି।

ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଠାନଙ୍କ ବୟାନ: ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଇରଫାନ ପଠାନ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସକୁ ନେଇ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି”।

ଏହାସହ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ।  ମୁଁ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବୟାନ ଶୁଣିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ସେମାନଙ୍କ ଫିଟନେସକୁ ନେଇ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି।

ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କୁ କେବେ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ: ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମହମ୍ମଦ ଶାମି ମଧ୍ୟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାରତକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଓ୍ୱାନଡେ ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୫ ରେ ବହୁତ ଖରାପ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୫ ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ଖେଳି ସେ ୯ ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୫୬.୧୭ ହାରରେ ୬ ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଲଗାତାର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ।

