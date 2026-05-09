ଟି-୨୦ ରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଫେରାଇ ନେବେ କି ବିରାଟ କୋହଲି? ୧୨୮ ବର୍ଷ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆସିବେ ନଜର!
ବିରାଟ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟକୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ୧୨୮ ବର୍ଷ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ’ଣ ବିରାଟ କୋହଲି ପୁଣିଥରେ ମଇଦାନକୁ ଫେରିବେ?
Virat Kohli T20 Retirement Comeback : ୨୯ ଜୁନ୍, ୨୦୨୪ ତାରିଖ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିବ। ଏହି ଦିନ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୭ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ଉତ୍ସବରେ ମଜ୍ଜି ରହିଥିଲେ, ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୮ ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଏବେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିରାଟ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଖେଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ୨୦୨୮ ଲସ ଆଞ୍ଜେଲସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ୧୨୮ ବର୍ଷ ପରେ କ୍ରିକେଟ ପୁଣିଥରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସକୁ ଫେରିବ। ଶେଷଥର ପାଇଁ ୧୯୦୦ ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କ୍ରିକେଟ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲି ତ ୨୦୨୪ରେ ହିଁ ଏହି ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୮ ଲସ ଆଞ୍ଜେଲସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କମିଟିର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡାଇରେକ୍ଟର ନିକୋଲୋ କ୍ୟାମପ୍ରିଆନୀ କହିଥିଲେ ଯେ, କ୍ରିକେଟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସକୁ ଆସିବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ବିରାଟ ମଧ୍ୟ ଅଲିମ୍ପିକ ଗେମ୍ସରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି?
କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଖେଳିବା ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିରାଟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଖେଳିବା ଏବଂ ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଯଦିଓ ସେ ଅବସରରୁ ଫେରିବା ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଶ୍ୱର ମାତ୍ର ୬ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକ ୨୦୨୮ ଜୁଲାଇ ୧୨ ରୁ ଜୁଲାଇ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ।