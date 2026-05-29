୧ ଜୁନ୍ରୁ ପକେଟ ହେବ ଖାଲି ନା ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି? ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
Rule Changes from June 1 : ମେ’ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଏବେ ଆସୁଛି ଜୁନ ମାସ। ପ୍ରତି ମାସ ଭଳି ଏହି ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏଲ୍ପିଜି (LPG) ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ୟାନ୍ (PAN) ଓ ୟୁପିଆଇ (UPI) ସହ ଜଡ଼ିତ ନିୟମ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ (ATM) ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଫିସ୍ରେ ହ୍ରାସ ସାମିଲ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ୧ରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହିପରି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା:-
ଏଲ୍ପିଜି (LPG) ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର: ଦେଶର ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର ସମୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ନୂତନ ଦର ଜାରି କରାଯିବ।
ପ୍ୟାନ୍ (PAN) କାର୍ଡକୁ ନେଇ ନିୟମ
ସରକାର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇବା ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ଖବର ଏହା ଯେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୫୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାର ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ନଗଦ ଜମା ବା ଉଠାଣ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଚୁକ୍ତିରେ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।
୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିର କାରବାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ୟାନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା ୧୦ ଲକ୍ଷ ଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ସୌଦା ୪୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ୟାନ୍ ଦେଖାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ଏହାର ନଜର ରଖାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ତେବେ ପୁରୁଣା ‘ଫର୍ମ ୬୦’ (Form 60) ଏବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହାର ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ନୂଆ ‘ଫର୍ମ ୯୭’ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଅନେକ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ ହେବ
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବଡ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ସେବାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ୭୭ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନର ରୁଟ୍ ଏବଂ ସମୟ ସାରଣୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାମିଲ ଅଛି। ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନର ସମୟ ସାରଣୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି (operational status) ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ।
ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ (ATM) ଚାର୍ଜ
ସମ୍ପ୍ରତି ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପଲିସି ଏବଂ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ସୀମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆହୁରି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ଏଚ୍.ଡି.ଏଫ୍.ସି (HDFC) ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରତି ୟୁ.ପି.ଆଇ (UPI) ଏଟିଏମ୍ରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ସୁବିଧାକୁ ନିଜର ମାଗଣା ଏଟିଏମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସୀମାରେ ସାମିଲ କରିଛି। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଛାବଛା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପରେ ଦୈନିକ ନଗଦ ଉଠାଣ ସୀମା କମ କରିଛି।
ବ୍ୟାଙ୍କ, ତରଳତା (liquidity) ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ର ଆଗାମୀ ମୁଦ୍ରାନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ (FD) ର ସୁଧ ହାରର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଏଟିଏମ୍ ଚାର୍ଜ, ନଗଦ ଉଠାଣ ସୀମା ଏବଂ ଜମା ହାର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟାଙ୍କର ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ।
ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ନୂଆ ନିୟମ
‘Approved List of Models and Manufacturers’ (ALMM) ସହ ଜଡ଼ିତ ନୂଆ ନିୟମ ଜୁନ୍ ୧ରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ, ସରକାରୀ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନେଟ୍-ମିଟରିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟଲେସନ୍ ଏବଂ ସବସିଡି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କେବଳ ALMM ଲିଷ୍ଟ-I ଏବଂ ଲିଷ୍ଟ-II ରେ ସାମିଲ ଥିବା ସୋଲାର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ ସେଲ୍ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ସରକାର ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ ୧ ପରେ ALMM ଲିଷ୍ଟ-II ର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସାଧାରଣ କୋହଳ (General Exemption) ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତେବେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିହାତି ଦେବା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲର ଦର ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଏହା ଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବ।