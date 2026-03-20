ଖରାଦିନେ କେଉଁ ଏସି କିଣିବେ ସେନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି, ୱିଣ୍ଡୋ ଏସି ନା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସି, କିଏ ଟାଣେ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ

ୱିଣ୍ଡୋ ଏସି ନା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସି, କିଏ ଟାଣେ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ

By Jyotirmayee Das

AC Confusion: ଆପଣ କ’ଣ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୧.୫ ଟନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଏସି ବାଛିବେ କି ୧.୫ ଟନ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସି ବାଛିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ୱିଣ୍ଡୋ ଏସି କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସି – ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏଥିରେ  ଆମେ ଭୋଲ୍ଟାଜର ୧.୫ ଟନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଏସି ଏବଂ ୧.୫ ଟନ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସି ମଡେଲକୁ ତୁଳନା କରିଛୁ।

୧.୫ ଟନ୍ ୩-ଷ୍ଟାର୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଏସି

ଏକ ୩-ଷ୍ଟାର୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ୱିଣ୍ଡୋ ଏସି ୧,୬୦୦ ଘଣ୍ଟାରେ ୧,୨୦୪.୯୮ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ । ଏହି ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଏସି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୦.୭୫୩ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ପ୍ରତି ୟୁନିଟକୁ ୭ ଟଙ୍କା ଧରିନେଲେ, ୧.୫ ଟନ୍ ୩-ଷ୍ଟାର୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ୱିଣ୍ଡୋ ଏସି ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫.୨୭ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।

ସ୍ଵାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗିରହୁଛି କି କଳହ,…

IPL 2026ରେ ଚମକିବେ ଏହି 9 ଯୁବ ଖେଳାଳି, U19…

୧.୫ ଟନ୍ ୩-ଷ୍ଟାର ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସି

ଏକ ୩-ଷ୍ଟାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସି ୧,୬୦୦ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୯୭୫.୨୬ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ; ଏହି ଗଣନାକୁ ଆଧାର କରି, ଏସି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ୦.୬୦୯ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ପ୍ରତି ୟୁନିଟ ପିଛା ୭ ଟଙ୍କା ଧରିନେଲେ, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ୪.୨୬ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ।

ନୂତନ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଭୟ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ହିସାବ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭୋଲ୍ଟାସ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରୁ ଏକ ଏସି କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଚାର୍ଟ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।

ଆପଣଙ୍କ ବାଛିଥିବା ବ୍ରାଣ୍ଡର ୧.୫ ଟନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଏସି ଏବଂ ୧.୫ ଟନ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସି ମଡେଲ୍ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ ନକରି ଏକ ଏସି କିଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପରେ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିପାରନ୍ତି।

You might also like More from author
ସ୍ଵାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗିରହୁଛି କି କଳହ,…

IPL 2026ରେ ଚମକିବେ ଏହି 9 ଯୁବ ଖେଳାଳି, U19…

ବାପ୍ ରେ ବାପ୍, LPG ଡେଲିଭରି ବୟର ଦରମା କୌଣସି…

LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ହୋଇପାରୁନି କି? ଏହି…

