ଥଣ୍ଡାରେ କଟମଟ ଶବ୍ଦ କରେ ହାଡ଼, ନିଜକୁ ମଜବୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ଶୀତଋତୁ ଖାଦ୍ୟ
ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୀତଦିନେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶୀତଦିନ ଗରମ ଆରାମ ଆଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଠିନତା ଏବଂ ହାଡ଼ କଟମଟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ହାଡ଼ ଏବଂ ସନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରା ଶୀତ ଋତୁରେ ମଜବୁତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ଏହି ଶୀତ ଋତୁରେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଥଣ୍ଡା ପାଗ ମାଂସପେଶୀ କଠିନ କରିପାରେ ଏବଂ ସନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକ ନମନୀୟତା ହରାଇପାରେ। କିଛି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଦାହ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ଖସା ଭଳି ଛୋଟ ବିହନ କ୍ୟାଲସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ଜିଙ୍କ ଏବଂ ଭିଟାମିନ ଡିରେ ଭରପୂର, ଯାହା ହାଡ଼ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାଲାଡ, ଚଟଣି କିମ୍ବା ପରଟାରେ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ସହଜରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ।
ପାଳଙ୍ଗ, ମେଥି, ସୋରିଷ ଏବଂ କେଲ୍ ଭଳି ସବୁଜ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା କ୍ୟାଲସିୟମ, ଲୌହ ଏବଂ ଭିଟାମିନ K ର ଭଲ ଉତ୍ସ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାହ କମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପ୍, ତରକାରୀ, ଡାଲି କିମ୍ବା ପରଟାରେ ସାମିଲ କରିବା ସହଜ।
ବାଦାମ, ଅଖରୋଟ, ଅଳସୀ ବିହନ ଏବଂ ଚିଆ ପରି ବାଦାମ ଏବଂ ବିହନ ସନ୍ଧି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଓମେଗା-୩ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ କଠିନତା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ମୁଠାଏ ଖାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ।
କ୍ଷୀର, ଦହି ଏବଂ ପନିର କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ଭିଟାମିନ ଡିର ଭଲ ଉତ୍ସ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର ପରିହାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଫୋର୍ଟିଫାଏଡ୍ ସୋୟା କିମ୍ବା ବାଦାମ କ୍ଷୀର ଚେଷ୍ଟା ପିଇପାରିବେ। ହାଲୁକା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଭିଟାମିନ ଡି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଅଁଳା ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ସ, ଯାହା ହାଡ଼ ଏବଂ କାର୍ଟିଲେଜ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୋଟିନ୍, କୋଲାଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାକୁ କଞ୍ଚା, ରସଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଜାମ୍ କରି ଖାଇହେବ।
ଶୀତଦିନେ ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ ରଖିବା, ପ୍ରଦାହ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ନମନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଖସା ବିହନ, ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା, ବାଦାମ ଏବଂ ମଞ୍ଜି, କ୍ଷୀର ଏବଂ ଅଁଳା (ଭାରତୀୟ ଗୁଜବେରୀ) ଶୀତଦିନେ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ।