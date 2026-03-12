ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସାଲାରୀ ଥିଲେ କିଣିପାରିବେ ଡିଫେଣ୍ଡର? କେତେ ଦେବାକୁ ପଡି଼ବ EMI?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କାର କିଣିବାରେ ଶଉକ ଥାଏ। ମାତ୍ର ସେମାନେ କିପରି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ଲାନିଙ୍ଗ କରିବେ କିମ୍ବା କେତେ ସେଭିଙ୍ଗ୍ସ କରିବେ ସେ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।

ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ଡିଫେଣ୍ଡର କାର ଲଭର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାମ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର ଲଭର୍ସ ନିଜ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଏକ ଡିଫେଣ୍ଡର ରଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏକ ଡିଫେଣ୍ଡର ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିବା  ଆବଶ୍ୟକ?

ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏକ କାର କିଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡିଫେଣ୍ଡର ଭଳି ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫ-ରୋଡର ପାଇଁ ଅଙ୍କ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ । ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଯେ ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା କେତେ ହେବା ଉଚିତ।

ଭାରତରେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ଡିଫେଣ୍ଡରର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 97 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2.30 କୋଟି ଯାଏଁ ରହିଛି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଡେଲ, ଡିଫେଣ୍ଡର 110 ପାଇଁ, ଏହାର ଅନ୍-ରୋଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1.15 କୋଟିରୁ 1.25 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ।

ଆର୍ଥିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାରର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟର 50% ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ EMI: ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ 1.20 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଡିଫେଣ୍ଡର କିଣୁଛନ୍ତି।

ଡାଉନପେମେଣ୍ଟ: ଯଦି ଆପଣ 20% ଡାଉନପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା 24 ଲକ୍ଷ ରହିବ।

ଋଣ ପରିମାଣ: ଆପଣ ବାକି 96 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ଋଣ ନିଅନ୍ତି।

ସୁଧ ହାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ: ଯଦି ଆପଣ 5 ବର୍ଷ (60 ମାସ) ପାଇଁ 9% ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ EMI ପ୍ରାୟ 200,000 ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାରର EMI ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପରିମାଣ ଆବଶ୍ୟକ।

ଆପଣଙ୍କର ଦରମା କେତେ ହେବା ଉଚିତ: ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ 50/30/20 ନିୟମ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣଙ୍କ କାରର EMI ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦରମାର 15% ରୁ 20% ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର EMI 2 ଲକ୍ଷ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ହାତରେ ଦରମା ଅତି କମରେ 8 ଲକ୍ଷ ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଏବଂ ଲାଭ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାରର EMI ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ବୋଝ ନ ହୁଏ।

କେବଳ EMI ନୁହେଁ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଡିଫେଣ୍ଡର କିଣିବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଏହାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜିନିଷ।ଏହା ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ବ୍ଯବହାର କରିଥାଏ।

