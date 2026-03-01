ଋଷ ସହାୟତାରେ ଭାରତରେ ବଢ଼ିବନି ମହଙ୍ଗାଇ, ଇରାନ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ଲାନ୍-B
ରୁଷ ସହାୟତାରେ ଭାରତରେ ବଢ଼ିବନି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପଥ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ଏହାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଅତି କମରେ ୧୦ ଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ସମେତ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଘଟଣାକ୍ରମ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଅଧିକ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ଭାରତ ଆକସ୍ମିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ରେ କହିଥିଲା ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏହା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।
ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ନିଷ୍କାସନ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣର ପ୍ରାୟ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ବହନ କରେ।
ରୁଷିଆ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ:
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦ ଭାରତ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାର ଇନ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଛି।
ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହେ, ତେବେ ଦେଶ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ଏହାର ଆମଦାନୀ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ।
କିନ୍ତୁ, ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ପ୍ରାୟ ୭୩ ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ସାତ ମାସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଯୋଗାଣ ବାଧା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ୮୦ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଦିନର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯାହା ସହଜରେ ୭ ରୁ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ଦେଶର ଇନ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଭେନେଜୁଏଲା, ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ଦୂର ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ତେଲ କିଣିପାରିବ।
ଭାରତ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:
ଭାରତ ଏହାର ୮୮% ଅଶୋଧିତ ତେଲ – ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଭଳି ଇନ୍ଧନ ତିଆରି ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ – ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ଅଧା – ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ, ସାର ତିଆରି, ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ଯାନବାହାନ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ – ଏବଂ CNG ଏବଂ LPG ପାଇଁ ଫିଡଷ୍ଟକ୍, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
Kpler ଜାହାଜ ଟ୍ରାକିଂ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ୨.୫-୨.୭ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ, କିମ୍ବା ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୫୦% ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆମଦାନୀ, ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ ହୁଏ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଇରାକ, ସାଉଦି ଆରବ, UAE ଏବଂ କୁୱେତରୁ।
ଏହା ସହିତ, ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୬୦% ତରଳୀକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (LNG) ଆମଦାନୀ ମୁଖ୍ୟତଃ କତାର ଏବଂ UAE ଭଳି ଉପସାଗରୀୟ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତର ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।
ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ LPG ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆମଦାନୀ କରେ। ଏହି ଅବରୋଧ ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ଅବରୋଧ କିମ୍ବା ବାଧା ତୁରନ୍ତ LPG ପ୍ରବାହ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବ।
ଏହି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ:
ସମୁଦ୍ର ପଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡସ୍ କର୍ପସ୍ (IRGC) ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛି ଯେ କୌଣସି ଜାହାଜକୁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିନାହିଁ।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତ ଆଫ୍ରିକାର ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବ, ଭେନେଜୁଏଲା ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ମଧ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଚାପର ଜବାବରେ ଭାରତ ରୁଷରୁ କ୍ରୟ ହ୍ରାସ କରିଛି।
ଯଦି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ମସ୍କୋରୁ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଫେରିପାରିବା। ଏକମାତ୍ର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପରିବହନ ସମୟ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଏକ ଜାହାଜ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସମୟ ନିଏ, ଯେତେବେଳେ ରୁଷରୁ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ନିଏ।
ତେଣୁ, ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଡର ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରଣନୈତିକ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଏକ ସପ୍ତାହର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ରଖେ।
ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ କି:
ଯଦି ଏହି ଅବରୋଧ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହେ, ତେବେ LNG ଯୋଗାଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ପାଖରେ କିଛି ବିକଳ୍ପ ରହିବ ନାହିଁ।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି କାରଣ, ଅଶୋଧିତ ତେଲ ପରି ନୁହେଁ, ଅଧିକାଂଶ LNG ପରିମାଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ପଟ୍ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାରରେ କେବଳ ସୀମିତ ପରିମାଣ ଉପଲବ୍ଧ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ କିମ୍ବା ଚୀନ୍ – ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଇନ୍ଧନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଆମଦାନୀକାରୀ – ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ LNG ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
LPG ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। ଜଣେ ପୃଥକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କାମ କରୁଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି:
କମୋଡିଟି ମାର୍କେଟ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଫାର୍ମ କେପ୍ଲରର ରିଫାଇନିଂ ଏବଂ ମଡେଲିଂର ମୁଖ୍ୟ ଗବେଷଣା ବିଶ୍ଳେଷକ ସୁମିତ ରିଟୋଲିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳକୁ ଭାରତର ସମ୍ପ୍ରତି ଫେରିବା ଫଳରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଜଡିତ ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ, ମାଲ ପରିବହନ ଏବଂ ବୀମା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଶେଷରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଣ ଆଘାତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ (ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯୋଗାଣ/ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ଅସମ୍ଭବ)।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଧାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ ଅସମ୍ଭବ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବିଧ ସୋର୍ସିଂ, ରୁଷିଆନ୍ ବିକଳ୍ପତା ଏବଂ ସ୍ତରୀକୃତ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ବଫର – ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ରିଜର୍ଭ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଷ୍ଟକ୍ ସମେତ – ସ୍ଥାୟୀ ଭୌତିକ ଅଭାବର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ।
ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୧୨ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ ୨୭ ତାରିଖରେ, ବ୍ରେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୭୨.୮୭ ଡଲାରରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ଆନ୍ତଃ-ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ୭୩.୫୪ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା - ୩୦ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୫ ପରଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର।