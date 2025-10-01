ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3% ବୃଦ୍ଧି, ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଦରମା, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ହିସାବ…
ଏଣିକି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଧାରୀଙ୍କ ଦରମା ପ୍ରତି ମାସରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ରେ ୩% ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହା ମୋଟ DA ୫୫% ରୁ ୫୮% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୧୧.୫ ନିୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ।
ଜାନୁଆରୀରେ ୨% DA ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୨% ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ DA ୫୩% ରୁ ୫୫% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।
ଏବେ ପିଛିଲା ଭାବେ ଜୁଲାଇରୁ ଆହୁରି ୩% ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯାହା DA ୫୮% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସପ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୫ ରୁ ପିଛିଲା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ର ଦରମା ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ଦରମାରେ ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତିନି ମାସର ଅତିରିକ୍ତ DA ପାଇବେ।
ପ୍ରତି ମାସରେ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ:
ଧରାଯାଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ହାର ୫୫% ଥିଲା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେମାନେ ୫୫% × ୫୦,୦୦୦ = ୨୭,୫୦୦ DA ଭାବରେ ପାଉଥିଲେ।
ଏବେ ସରକାର DA ହାର ୫୮% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ୫୮% × ୫୦,୦୦୦ = ୨୯,୦୦୦ଟଙ୍କା ପାଇବେ।
ତେଣୁ, DA ବୃଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ମୋଟ ଦରମା ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୯,୦୦୦ – ୨୭,୫୦୦ = ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପାଇବେ।
ସେହିପରି, ଜଣେ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ମୂଳ ପେନସନ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର DR ୫୫% ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ୫୫% × ୨୫,୦୦୦ = ୧୩,୭୫୦ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ DR ୫୮% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ୫୮% × ୨୫,୦୦୦ = ୧୪,୫୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇବେ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ, ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପେନସନ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୪,୫୦୦ – ୧୩,୭୫୦ = ୭୫୦ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପେନସନଭୋଗୀ ପ୍ରତି ମାସରେ ୭୫୦ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପାଇବେ।
ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ: ଏହି ୩% ବୃଦ୍ଧି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ୧୦,୦୮୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ଲଦିବ।
ଏହି ବୃଦ୍ଧି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚାପ ସାମ୍ନାରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି।