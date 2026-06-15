ଏହି ସହଜ ଉପାୟରେ କିଛି ମିନିଟରେ ଚକଚକ କରିଉଠିବ ଆପଣଙ୍କ ମଇଳା ଫ୍ରିଜ୍ , ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେବ ଦୂର

ଘରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଅନ୍ୟତମ। ଫଳ, ପନିପରିବା, କ୍ଷୀର, ଦହି, ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ରଖିବା କାମ ଫ୍ରିଜ୍ ହିଁ କରିଥାଏ।

By Priyanka Das

Fridge Cleaning Tips :  ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ଫ୍ରିଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଫଳ, ପନିପରିବା, କ୍ଷୀର, ଦହି, ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଫ୍ରୋଜେନ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ରଖିବା କାମ ଫ୍ରିଜ ହିଁ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାର ନିୟମିତ ସଫେଇ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ମଇଳା, ଖାଦ୍ୟର ଦାଗ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଜମା ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ବାହାରୁ ଚମକାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଫ୍ରିଜ ଭିତରର ସଫେଇ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ।

ଫ୍ରିଜ ସଫା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଥିବା କଥା

ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଫ୍ରିଜ୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ୍ସପାୟାର ହୋଇଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଲଗା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଫା କରିବା ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଫ୍ରିଜ୍‌ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବେକିଂ ସୋଡା, ଧଳା ସିରକା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଭଳି ଘରୋଇ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦାଗ-ଚିହ୍ନ ଏବଂ ହାଲୁକା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧିକ ମଇଳା କିମ୍ବା ତେଲିଆ ଭାବ ଥିଲେ ଫ୍ରିଜ କ୍ଲିନର୍‌ର ବ୍ୟବହାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବୋଲି ଧରାଯାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

CJP ର ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଲାଇଭ କ୍ୟାମେରା…

ବାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଛି ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ; ପାଟିରୁ…

ହାଲୁକା କ୍ଲିନର୍ କିମ୍ବା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଭଲଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ

ଏବେ ଫ୍ରିଜ୍‌ର ସମସ୍ତ ବାହାର କରାଯାଇପାରୁଥିବା ଜିନିଷ ଯେପରିକି ଶେଲ୍ଫ, ଟ୍ରେ, ଡ୍ରୟର ଏବଂ ଡୋର ର‍୍ୟାକ୍ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲୁକା କ୍ଲିନର କିମ୍ବା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଭଲଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଥଣ୍ଡା କାଚ ଶେଲ୍ଫକୁ ସିଧାସଳଖ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।

ସଫା କରିବା ସମୟରେ କ’ଣ କରିବେ?

ଏହାପରେ ଫ୍ରିଜ୍‌ର ଭିତର ଅଂଶରେ ଫ୍ରିଜ କ୍ଲିନର କିମ୍ବା ହାଲୁକା ସଫେଇ ଲିକ୍ଵିଡ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଖାଦ୍ୟର ଦାଗ, ତେଲ କିମ୍ବା ଚିପ୍‌ଚିପା ଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିବ। କିଛି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଜମି ରହିଥିବା ମଇଳା ସହଜରେ ବାହାରି ପାରିବ। ଏହାପରେ ମାଇକ୍ରୋଫାଇବର୍ କପଡ଼ା କିମ୍ବା ନରମ ସ୍ପଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପରୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ପଛ କାନ୍ଥ, ସାଇଡ ପ୍ୟାନେଲ, ଶେଲ୍ଫର କୋଣଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ କବାଟର ଭିତର ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲଭାବେ ସଫା କରନ୍ତୁ।

ଶୁଖିଲା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ

ଫ୍ରିଜ କବାଟରେ ଲାଗିଥିବା ରବର ସିଲ୍‌କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଏଠାରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଧୂଳି ଜମା ହୋଇ ଅଳଂଧୁର କାରଣ ସାଜିଥାଏ। ଏକ ପୁରୁଣା ଟୁଥ୍‌ବ୍ରଶ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ସଫା କରାଯାଇଥିବା ଶେଲ୍ଫ ଏବଂ ଡ୍ରୟରକୁ ପୁଣିଥରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଦ୍ରତା ବା ଓଦାଭାବ ରହିଲେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରିଜ୍‌ର ବାହାର ଅଂଶ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏବଂ ସାଇଡ୍ ପ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଧୂଳି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜମା ହୋଇଥାଏ।

ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ରଖନ୍ତୁ

ସଫେଇ ପରେ ଫ୍ରିଜ ଅନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନର୍ ରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦାଗ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ କଞ୍ଚା ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଫ୍ରିଜ୍‌ର ହାଲୁକା ସଫେଇ ଏବଂ ମାସରେ ଥରେ ଗଭୀର ସଫେଇ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଫ୍ରିଜ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଭଲ ରହେନାହିଁ, ବରଂ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

CJP ର ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଲାଇଭ କ୍ୟାମେରା…

ବାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଛି ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ; ପାଟିରୁ…

ୟୁଏସ-ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ LPG ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ…

ଦୁଷ୍କର୍ମ ବେଳେ ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା; ପରେ…

1 of 29,157