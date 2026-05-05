ତାମିଲନାଡୁରେ କିପରି ସରକାର ଗଢ଼ିବ TVK? ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ମଧ୍ୟ ବହୁମତଠାରୁ ୧୦ଟି ଆସନ ଦୂରରେ ବିଜୟ, CM ସିଟ୍ ପାଇଁ…
ଏହି ୩ଟି ସମୀକରଣ ବିଜୟଙ୍କୁ କରିପାରିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଏଥର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ ଛଅ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଟିଭିକେ ୧୦୮ଟି ଆସନ ପାଇ ଏକକ ବୃହତ୍ତମ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଦଳ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ, ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଟିଭିକେ ନିଜସ୍ୱ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବହୁମତରୁ ଅଳ୍ପ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି।
ବହୁମତ ପାଇଁ ୧୧୮ଟି ଆସନ ଆବଶ୍ୟକ:
୨୩୪ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ପାଇଁ ୧୧୮ଟି ଆସନ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତେବେଳେ ଟିଭିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦୮ଟି ଆସନ ଜିତିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଳ ଏବେ ବି ୧୦ଟି ଆସନ ପାଇଁ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପଛୁଆ ଅଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ବିଜୟ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ (ପେରାମ୍ବୁର ଏବଂ ତ୍ରିଚି ପୂର୍ବ)ରୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଦଳର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ହ୍ରାସ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ।
ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଚସ୍ପତି ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଗୃହରେ ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରେ। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, TVK କୁ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁମତ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ ୧୨ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଅଙ୍କରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରହିବା ପରେ, TVK ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ତିନୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି।
ବିକଳ୍ପ ନମ୍ବର ୧:
ଡିଏମକେ ମେଣ୍ଟର ଛୋଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସରକାର ଗଠନ:
ଟିଭିକେ: ୧୦୮
କଂଗ୍ରେସ: ୫
ବାମ: ୪
ଆଇୟୁଏମଏଲ: ୨
ଭିସିକେ: ୨
ବିକଳ୍ପ ନମ୍ବର ୨:
ଡିଏମକେ ଏବଂ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଛୋଟ ଦଳକୁ ଆଣି ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ।
ଟିଭିକେ ୧୦୮
କଂଗ୍ରେସ ୫
ପିଏମକେ ୪
ଆଇୟୁଏମଏଲ ୨
ବାମ ୪
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଟିଭିକେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛି। କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ବହୁମତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ ସ୍ଥିର ସରକାର ଗଠନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସ୍ଥାନ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛି।
ବିକଳ୍ପ ନମ୍ବର ୩:
ମେଣ୍ଟର ବାକି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେଇ AIADMKର ଏକମାତ୍ର ସମର୍ଥନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସରକାର ଗଠନ।
ଟିଭିକେ -୧୦୮
ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ-୪୭
କିଙ୍ଗମେକର ବନିଯିବେ ଛୋଟ ଦଳ ଏବଂ ମେଣ୍ଟ:
ଛୋଟ ଦଳ ଏବଂ ମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ‘କିଙ୍ଗମେକର’ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ, DMK ମେଣ୍ଟକୁ ଏକ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଜନାଦେଶ ମିଳିଛି।
କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ୬ଟି ଆସନ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ବାମ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସିପିଆଇ ଏବଂ ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ପ୍ରତ୍ୟେକେ ୨ଟି ଆସନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଏବଂ ବିଦୁଥଲାଇ ଚିରୁଥାଇଗଲ୍ କାଚି ଭଳି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, AIADMK ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରିକି PMK ଏବଂ BJP, କିଛି ଆସନ ଜିତିଛନ୍ତି। ଯଦି TVK ଏହି ଦଳର ସମର୍ଥନ ପାଏ, ତେବେ ଏହା ସହଜରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ।
ଏହି ସମୟରେ ତାମିଲନାଡୁର ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଲେକର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ବିଜୟଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିପାରନ୍ତି।
ଯଦି ଟିଭିକେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦଳ ଡିଏମକେକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି।
ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ସଫଳ ନହୁଏ, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରେ।