ଟଙ୍କା ଦିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବି! ଏହି ଦେଶରେ ୧୫ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହୋଇପାରିବେ ବାହା, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା

ଟଙ୍କା ଦିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବି! ଏହି ଦେଶରେ ୧୫ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହୋଇପାରିବେ ବାହା, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା
ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବିବାହ କୁହାଯାଏ।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଶୁଣିବାକୁ ଏହି କଥା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ହେଲେ ଏକଥା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ।ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁସଲିମ୍ ଦେଶରେ ଏଭଳି ଅଳ୍ପ ଦିନିଆ ବାହାଘର ହୁଏ।
ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବିବାହ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବାହାଘର କିଛି ଘଣ୍ଟାରୁ ନେଇ ୧୦, ୧୫ କିମ୍ବା ୨୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସାଥୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ରୁହନ୍ତି।
ଆଉ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହମତିରେ ଏମାନେ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ବଦଳରେ ମହିଳାମାନେ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପୁଙ୍କାକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରଥା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଜାକର୍ତ୍ତାରୁ ପ୍ରାୟ 90 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ୀ ଷ୍ଟେସନ, ଯାହା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଏଜେନ୍ସି ସହାୟତାରେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବିବାହ କରନ୍ତି।
ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଗରିବ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବାରର ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାନ୍ତି ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତି ପରେ, ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ଅନୌପଚାରିକ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଏହି ଆନନ୍ଦ ବିବାହ, କିମ୍ବା ମୁତାହ ନିକାହ, କେବଳ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଏ।
ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଘରୋଇ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ।
ପୁଙ୍କାକ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସୀମିତ ଆୟ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିର ଅଭାବ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ଉପାୟ ଭାବରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଅନେକ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବୈଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ଏବଂ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ।
କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବିବାହକୁ ଇସଲାମର କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିବାହର ଏକ ରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଥା ମୂଳତଃ ଧାର୍ମିକ କାରଣ ପାଇଁ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଘରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ପରମ୍ପରା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ରିସର୍ଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ।
ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ବିବାହର ଅବଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କିଛି ଶହ ଡଲାରରୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଟଙ୍କା ମହିଳା ଏବଂ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ।