ମାଆ ଆଗରେ ୩ମାସର ଛୁଆକୁ ଝୁଣି ଖାଇଗଲା ମଣିଷଖିଆ ଗଧିଆ ; ଗଲାଣି ୨ ନିରୀହଙ୍କ ଜୀବନ

ଗତ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନରଖିଆ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଇଛି, ସବୁଠାରେ ଆତଙ୍କର ମାହୋଲ ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ: ଖେଳି ଯାଇଛି ଆତଙ୍କ । ଜୀବନ ନେଉଛି ଗଧିଆ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବହରାଇଚ୍ ରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଗଧିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଗତ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନରଖିଆ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଗାଁରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ।

ସୂଚନାମୁତାବକ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏଠାରେ ଏକ ମଣିଷ ଖିଆ ଗଧିଆ ଘର ଅଗଣାରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ ଶୋଇଥିବା ଏକ ୩ ମାସର ଶିଶୁକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଗଧିଆ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାଆ କୋଳରୁ ପିଲାଟିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ଝିଅଟିର ଖପୁରୀରୁ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଘରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି।

ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଗାଁର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ନରଖିଆ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗୁରୁତର ଆହତ କରିଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଛଅ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ନରଖିଆ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଗାଁଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଗତ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଧିଆ ଆକ୍ରମଣର ତିନୋଟି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ। ବନ ବିଭାଗ ଗଧିଆକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନିଜ ରକ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳିଲାନି ଜାଗା, ଦଳରୁ ବାହାରେ…

You might also like More from author
More Stories

ନିଜ ରକ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳିଲାନି ଜାଗା, ଦଳରୁ ବାହାରେ…

୧୪ ବର୍ଷ ଝିଅର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବାଲ୍ୟବିବାହ…

୭୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ବିମାନ, ଟେକ୍…

1 of 5,775