( Video)ୟେ କିପ୍ରକାର ମାଆ…15ମାସର ଶିଶୁକୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସାଇଦେଲା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପ୍ରେମିକ ସହ ଗାଡିରେ ବସି ଛୁ ହେଇଗଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ 15 ମାସର ପୁଅକୁ ନାଲଗୋଣ୍ଡା RTC ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏକ ବେଞ୍ଚରେ ଛାଡି ଜଣେ ଯୁବକ ଧରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।

ପିଲାଟି ଏକା ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପଥଚାରୀ ଏବଂ ଡିପୋ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାନ୍ଦୁଥିବା ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେ । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ସେଠାରେ ଲାଗିଥିବା CCTV କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି, ସେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ପୁରା ଘଟଣା କଣ- କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସର ଏବଂ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବାସିନ୍ଦା। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନାଲଗୋଣ୍ଡାର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ୧୫ ମାସର ପୁଅ ସହିତ ସେହି ଯୁବକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ନାଲଗୋଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

ସେଠାରେ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିବାକୁ କହିବାରୁ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବେଞ୍ଚରେ ବସାଇ ଯୁବକଙ୍କ ବାଇକ୍ ଉପରେ ବସି ଚାଲିଗଲେ । ଏହା ପରେ ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ବେଞ୍ଚରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା।

ସିସିଟିଭିରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ- ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଡିପୋ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ତେବେ ଫୁଟେଜରେ ସେହି ପିଲା ସହିତ ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ।

ଅନ୍ୟ ଏକ ଫୁଟେଜରେ, ସେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସି ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବାଇକ୍ ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।

ପୋଲିସ ପିଲାଟିକୁ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା- ପୋଲିସ ମହିଳା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇ କାଉନସେଲିଂ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ପିଲାଟିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ବାପାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମାଆଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ।

Nalgonda : Woman abandons her 15 month old son at bus stand to elope with lover

Poor child keeps crying looking for his mother

Police traced father & handed over child to him

Quite sure mother will face no consequences

Prove me wrong @NalgondaCoppic.twitter.com/WUfhRRslND

— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) July 28, 2025