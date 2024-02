(Video) ଭାରତ ବନ୍ଦ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଥିବା କୃଷକଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ ମହିଳା, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବେ ଇଙ୍ଗିତ ମଧ୍ୟ କଲେ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ କୃଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଆଜି ସେମାନେ ଭାରତ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ଦୋଳନ ମଝିରେ ରାସ୍ତା ରୋକକୁ ନେଇ ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କିଛି କୃଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନକୁ ଘେରିଯିବା ପରେ କାରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି । କାର ଚଳାଉଥିବା ମହିଳା କୃଷକଙ୍କୁ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ଭାବେ ଛୁଇଁବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଅବରୋଧ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ କାରରେ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ କାରକୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମହିଳା ଜଣକ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ “ତୁମେ ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ହାତ ଉଠାଇଲ? ତୁମେ ମୋତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛ। ତୁମେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବେ ଛୁଇଁଛ। ” ବିରୋଧ କରୁଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କୃଷକ ପରିବେଶକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ବୃଥା ହେଉଛି। ଘଟଣାଟି କେବେ ଘଟିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣା ପଡିନାହିଁ।

କୃଷକମାନେ ସକାଳ ୬ ଟାରୁ ରାତି ୪ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ବନ୍ଧ ଡାକରାର ପ୍ରଭାବ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଞ୍ଜାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଜନସାଧାରଣ ପରିବହନ ବସ୍ ଅପରେଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ହରିୟାଣାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି କାରଣ ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା।

During the Bharat Bandh call, a faceoff occurred between farmers and commuters. When farmers blocked the road, the girl traveling in a car responded by showing them the middle finger. Alert ‼️ Abusive Language pic.twitter.com/pnJuiJLfII

