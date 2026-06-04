ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କଲେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିକ୍ରି, ଏତେ ଥର କଲେ ଗର୍ଭପାତ, ତଥାପି ଭରିଲାନି ମନ, ପୁଣି..
ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କଲେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିକ୍ରି, ଏତେ ଥର କଲେ ଗର୍ଭପାତ
Women Crime: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାନବ ଚାଲାଣ ଏବଂ ପ୍ରତାରଣାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥା ହୃଦୟବିଦାରକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କିଛି ଦଲାଲ୍ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିକ୍ରି କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରି ବିବାହ କରାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଖସି ଆସିବା ସହ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ଗୋରଖପୁରର ଚୌରୀଚୌରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ଗାଁର ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଛ-ସତ କହି ପ୍ରଥମେ ହରିୟାଣା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ବିବାହ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତିଦିନ ମଦ ପିଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ପିଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଏ ବିଷୟରେ ଗାଁର ସେହି ଦଲାଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବାହାନାରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବିବାହ ନାମରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିବା ନେଇ ପୀଡ଼ିତା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଜବରଦସ୍ତ ଗର୍ଭପାତ କରାଇ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ
ଯୁବତୀ ଜଣକ ପ୍ରାୟ ୧୦ ମାସ ଧରି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦଲାଲ୍ମାନେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ଏବଂ କୋର୍ଟ କେସ୍ ବିଷୟରେ କହି ଭଡ଼କାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହାପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଗର୍ଭପାତ କରାଯିବା ସହ ଘରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବେସହାରା ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ସେହି ଦଲାଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ବିବାହ କରାଇ ଆଉ ଥରେ ଟଙ୍କା କମାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ।
ଏସଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ ପୀଡ଼ିତା
ତୃତୀୟ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଗୋରଖପୁରର ଏସଏସପିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ନିଜ ସହ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ସହ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି।
ଏସଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚୌରୀଚୌରା ଥାନା ପୋଲିସ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତାରଣା, ଶୋଷଣ ଏବଂ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।