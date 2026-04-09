ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀ ଭଳି ଭାବନା: ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ସୁପାରୀ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ତ୍ରୀ
ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଡକାୟତିର ରୂପ ଦେଇଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଇନ୍ଦୋରର ରାଜା ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଏବେବି ସତେଜ ଥିବ। କିପରି ହନିମୁନ ଯାଇ ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ସୋନମ।
ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏବେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେବ। ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର। ଏଠାରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ଡକାୟତିର ରୂପ ଦେଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଚୋର ଘର ସବୁଦିନ ଅନ୍ଧାର ନଥିବା ଭଳି ଶେଷରେ ପୋଲିସ ପ୍ରିୟଙ୍କାର କଳା ଚିଠାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି କାହାଣୀ ଗୋଣ୍ଡିଖେଡା ଚରଣର ଧାରରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଗାଁର।
ଏପ୍ରିଲ ୭ ତାରିଖ ରାତିରେ ସେଠାରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଶିହରଣ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ।
ଲଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା:
ତେବେ ଲଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟୀ ଦେବକୃଷ୍ଣ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପୋଲିସ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମାମଲାର ଖୋଳତାଡ କରି ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଛି।
ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଦେବକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହି ଘାତକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ରାତିରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ଏହାସହ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ଘରୁ ସବୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହିତ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଘରର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଘଟଣାଟି ଡକାୟତି ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା।
ଘଟଣା ଉପରୁ ହଟିଲା ପରଦା:
ଧାର ଏସପି ମୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଯେତେବେଳେ ASP ପାରୁଲ ବେଲାପୁରକର ଏବଂ SDOP ବିଶ୍ୱଦୀପ ସିଂହ ପରିହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପଜଲର ଅନେକ କଥା ମେଳ ଖାଉ ନଥିଲା।
ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ କୁକୁର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ସହାୟତାରେ, ଯେତେବେଳେ ସାଇବର ସେଲ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ସନ୍ଦେହର ଇସାରା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରିଥିଲା। ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ।
୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କିଲିଂ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ:
ପ୍ରିୟଙ୍କା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ରାଜଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା କମଲେଶ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କମଲେଶ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଟିକୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁପାରୀ ଦେଇଥିଲେ। ଅପରାଧ ପରେ ଘଟଣାଟିକୁ ଡକାୟତି ବୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ଘରେ ବିଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ:
ସେପଟେ ଘରର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ମୃତ ଦେବକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଜ୍ୟୋତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ୧୧ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ସେ କେବେ ଘରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହୁନଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଜିଦ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପଘରକୁ ପଳାଇଯିବା ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିରହୁଥିଲା।
ପରିବାର ଏବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ କମଲେଶଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସହ-ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁପାରୀ କିଲର ହତ୍ୟାକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର୍ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଚଢାଉ କରୁଛି।