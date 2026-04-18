ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ହତ୍ୟା: ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୨ ଗିରଫ

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଳନ୍ଥରା ଅଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚମା ଗାଁରେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘନ ପ୍ରଧାନ (୪୫) ଏବଂ ପଙ୍କଜା ପ୍ରଧାନ (୩୨) ମିଶି ପଞ୍ଚମା ଗାଁର ଏକାଦଶୀ ନାହାକ (୬୫) କଳାଯାଦୁ କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୧୨ ତାରିଖରେ ଗାଁ ବାହାରେ ଥିବା କମଳିଆ ତୋଟାର ଏକ ପାନ ବରଜରୁ ଏକାଦଶୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ବେକରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶଙ୍କର ନାହାକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଗୋଳନ୍ଥରା ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ସର୍ବଣ ବିବେକ ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏକାଦଶୀ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘନ ପ୍ରଧାନ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିଜ ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକାଦଶୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘନଙ୍କ ପରିବାରର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ, ଏକାଦଶୀ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥିଲା।
ଏସପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି କ୍ରୋଧ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ରଖି ଘନ ଏକାଦଶୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ଦିନ ସେ ପଙ୍କଜାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଏକାଦଶୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ ଥିବା ଏକ ବାଲି ଗଦା ଭିତରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଜବତ କରିଛି। ଉଭୟ ଘନ ଏବଂ ପଙ୍କଜାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।