ଇଏ କିପ୍ରକାର ମାଆର ମମତା….ଛୁଆକୁ ବାଥରୁମରେ ଜନ୍ମଦେଇ ମାରିଦେଲା, ମୃତଦେହ ନେଇ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା
ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ ଘରୋଇ ସହାୟିକା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ତାକୁ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ପଟେଲ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜଣେ ଘରୋଇ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ଘରର ବାଥରୁମରେ ପ୍ରସବ କରିବା ପରେ ଶିଶୁଟିକୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ଅଳିଆ ବ୍ୟାଗରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୮ ଜୁଲାଇରେ ପଶ୍ଚିମ ପଟେଲ ନଗରର ଏକ ଫ୍ଲାଟର ପାର୍କିଂ ଏରିଆରେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାୟବରେଲିର ବାସିନ୍ଦା ରୋଶନି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ଏହି ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ ।
ପ୍ରେମିକା ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ- ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ପରିବାରଠାରୁ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ମହିଳା ଜଣକ ପେଟ ଫୁଲିବା ସମସ୍ୟା ଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ । ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ ।
ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୨୬ ଜୁଲାଇରେ, ଯେତେବେଳେ ଘରମାଲିକ ଏକ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ରୋଶନି ବାଥରୁମରେ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ଅପମାନ ଭୟରେ, ସେ ଶିଶୁଟିକୁ ଏକ କପଡ଼ାରେ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସେ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି କୋଠାର ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ।
ସଫେଇକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶବ- ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖରେ, ଜଣେ ଝାଡୁଦାର ଅଳିଆ ବାଛିବା ସମୟରେ ମୃତଦେହ ପାଇଲେ । ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ରୋଶନୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଜୁଲାଇ 29 ତାରିଖରେ ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା।