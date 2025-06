ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ହୋଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳିଳ ଇଙ୍ଗିତ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ଖେଳ ବିଗାଡି ଦେଲା ୟୁପି ପୋଲିସ..ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାତି ସମୟ ଥିଲା । ଜଣେ ମହିଳା ଆରୋହୀ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଏକ କାରର ଝରକାରୁ ଜଣେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରି ଆସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଝରକାରୁ ଚଳନ୍ତା କାରରୁ ବାହାରକୁ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲେ।

ଏହା ଦେଖି ମହିଳା ଜଣକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ, ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ ହେଉଛି ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ବାହାର କରି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ତିଆରି କଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ଏହି ଦୁର୍ବୃତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

Inappropriate gestures by so called tourists to a female bike rider at late night in Haridwar road

We do not need such tourists in Uttarakhand! pic.twitter.com/KfMKIce59g

— Uttarakhandi (@UttarakhandGo) June 15, 2025