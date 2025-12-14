ମୃତ୍ୟୁର ୧୧ ମିନିଟ ପରେ ପୁଣି ଜୀବିତ ହେଇଗଲେ ମହିଳା! କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସହ କ’ଣ କ’ଣ ଘଟିଲା; ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୁହାଯାଏ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେହି ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହେବାର ଦାବି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟନ୍ତି।
ଏପରି ଜଣେ ମହିଳା ଆଜିକାଲି ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୧୧ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଭାବରେ ମୃତ ଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ଅଜବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ଚାର୍ଲଟ ହୋମ୍ସ ନାମକ ଏହି ମହିଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ଉଭୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ମିରର ଅନୁଯାୟୀ, ୬୮ ବର୍ଷୀୟ ଚାର୍ଲଟ ନିୟମିତ ହୃଦରୋଗ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।
ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ହଠାତ୍ ୨୩୪/୧୩୪ ର ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ମହିଳା ଜଣକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ସମୟରେ କିପରି ଏକ ଅଜବ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ଅଭିଜ୍ଞତା ଘଟିଥିଲା।
ତାଙ୍କର ଅଜବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମନେ ପକାଇ ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ହୋଇପାରେ। ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରିପ୍ ଦେବା ସମୟରେ ଚାର୍ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡାନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ସ୍ୱର୍ଗର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି: ଚାର୍ଲୋଟ କହିଲେ, “ମୁଁ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି, ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନର୍ସ। ମୁଁ ଦେଖିଥିବା ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲର ବାସ୍ନା ପାଇଲି, ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି।”
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡାନି କହିଲେ, “ଚାର୍ଲୋଟ ଫୁଲ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ମୁଁ ଚାରିପାଖକୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ଜାଣିଲି ଯେ କୋଠରୀରେ କୌଣସି ଫୁଲ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଏସବୁ ଘଟୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ସେଠାରେ ନଥିଲେ।”
ଚାର୍ଲୋଟ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ୧୧ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଭାବରେ ମୃତ। ସେ ସେହି ୧୧ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ମନେ ପକାଇ କହିଲେ, “ମୁଁ ମୋ ଶରୀର ଉପରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଡାନିକୁ କୋଣରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିପାରିଲି।
ସେ ପଛକୁ ହଟି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେହି ସମସ୍ତ ନର୍ସଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି, ତା’ପରେ ମୁଁ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଲି। ମୁଁ ମୋ ଚାରିପାଖରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଗଛ, ଘାସ ଏବଂ ସବୁକିଛି ସଙ୍ଗୀତରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିପାରିଲି, କାରଣ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କଲି।”
ମୃତ ପିତାମାତା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି: ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, “ସ୍ୱର୍ଗ କିପରି ଦେଖାଯାଏ ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଆମ କଳ୍ପନାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବାହାରେ।” ଚାର୍ଲୋଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଭୟ ନଥିଲା।
ସେମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ କୌଣସି ଭୟ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୂତମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଭୟ ନଥିଲା; ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ପରି। ଚାର୍ଲୋଟ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମେତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
ଚାର୍ଲୋଟ୍ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପଛରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର ମୃତ ପିତାମାତା। ତା’ପରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗଭୀର ଅନୁଭବ କରାଇଲା। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, “ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ଏହି ପିଲାଟି କିଏ, ତା’ପରେ ମୁଁ ମୋର ଦିବ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି, ଯିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ‘ଏହା ତୁମର ପିଲା।’ ପ୍ରକୃତରେ, ମୁଁ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାବେଳେ ମୁଁ ସେହି ପିଲାଟିକୁ ହରାଇଥିଲି। ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି ଯେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଧରି କହିଥିଲେ, ‘ଚାର୍ଲୋଟ୍, ଏହା ଏକ ପୁଅ,’ ଏବଂ ତା’ପରେ ସେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା।”
“ଭଗବାନ ମୋତେ ନର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲ।: ଚାର୍ଲୋଟ୍ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦର୍ଶନ ପରେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଦେଖାଇଲେ ଯାହା ସେ କେବେବି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରୁ ଲିଭାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ, “ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ନର୍କକୁ ନେଇଗଲେ।
ମୁଁ ତଳକୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ମୁଁ ପଚିଯାଇଥିବା ମାଂସର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାଇଲି ଏବଂ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲି। ସ୍ୱର୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ନର୍କର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା।” ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ’ଣ ଘଟିବ, ଏବଂ ଏହିଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ସେ ଆଗକୁ କହିଲେ, “ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିବାର ଶୁଣିଲି, ‘ତୁମେ ଫେରି ଯାଇ ଏସବୁ ବାଣ୍ଟିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି।'” ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଯେ ଏହା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେପରି ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି।
ସେ କୁହନ୍ତି, “ମୁଁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲି ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରି ନଥିଲି।” ଏହା ପରେ, ଚାର୍ଲୋଟ୍ “ଜୀବିତ” ହୋଇ ଆସିଲେ। କାନସାସର ବାସିନ୍ଦା ଚାର୍ଲୋଟ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୯ରେ ଏହି ଅଜବ ଘଟଣା ପରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟି ଆସୁଛନ୍ତି।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)