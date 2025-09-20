Ajab Gajab: ମହିଳାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଦାବି, ଦୁଇଥର ମୃତ ପରେ ଏବେ ବି ଜୀବିତ, କହିଲେ “ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି କରି ଫେରିଛି”, ବଖାଣିଲେ ପୁରା କାହାଣୀ

କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ’ଣ ହୁଏ? ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ଶେଷ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିକଟରୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେମିତି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ’ଣ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ’ଣ ହୁଏ? ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ଶେଷ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିକଟରୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନ୍ଃଜୀବିତ ହେବା ପରେ ଆମକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏପରି ଜଣେ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ପେଗି ରବିନସନ୍ (Pegi Robinson) । ଯିଏ ଥରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁଇଥର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲେ।

ପେଗିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଯାଇଥିଲା। 64 ବର୍ଷୀୟ ପେଗି ରବିନସନ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା।

ଯେତେବେଳେ ପେଗି 25 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ, ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ଜଟିଳତା ପରେ, ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ​​ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେପରି ସେ ଏକ ରକେଟ ଭଳି ମହାକାଶଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ପେଗିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବାର ଦାବି

ପେଗି କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ​​ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରି ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଧଳା କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଇଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ପେଗି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ବିନା ମାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, “ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ମୋତେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଳିବାକୁ ପଡିବ।” ଏହା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ବିକୃତ ପିଲା ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ। ଏହା ଦେଖି, ସେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନମ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲେ।

ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖାଇଲେ

ମହିଳାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଈଶ୍ୱର ପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖାଇଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ପେଗି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ପ୍ରବଳ କାନ୍ଦିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ​​ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍‌ରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ।

ସେତେବେଳେ, ପେଗି ଦୁଇଟି ଯମଜ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ହେଲେ, ଈଶ୍ୱର ଏପରି ଏକ ଚମତ୍କାର କଲେ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କର ଉଭୟ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ହରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ପେଗି କୁହନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ବାରା ସେ କିଛି ଶିଖିପାରେ  ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ୍ତବରେ କେବେ ଏକା ନୁହଁନ୍ତି।

