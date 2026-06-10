ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଟାୱାରରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ରହିଲେ ମହିଳା; ପୋଲିସ ରାତି ଅନିଦ୍ରା

ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧ଟା ବେଳେ ପୂନମ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ଏୟାରଟେଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ପାଟନା: ବିବାହିତ ଜାଣି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ମହିଳା। ଧରାଛୁଆଁ ନଦେବାରୁ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଗାଁରେ ଥିବା ଏୟାରଟେଲ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଉପରେ ରାତି ସାରା ବସି ରହିଲେ ମହିଳା। ପ୍ରେମିକ ଆସିଲେ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ। ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିହାରରେ।

ଉଭାଓଁ ଗାଁର ସୌରଭ ବିନ୍ଦ ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଓ ପରିବାର ରହିଛି। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ପୂନମ ଦେବୀ। ହେଲେ ଏଥିରେ ରାଜି ନଥିଲେ ସୌରଭ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୂନମ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜାହୀର କରିବା ପାଇଁ ସୌରଭଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁ ବଲିଆ ଜିଲ୍ଲା ସିକନ୍ଦରପୁର ତହସିଲ ଲିଲକରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧ଟା ବେଳେ ପୂନମ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ଏୟାରଟେଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପୂନମ ଟାୱାର ଚଢ଼ୁଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ହତବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପୂନମ ଟାୱର ଉପରେ ବସି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହାୟ ରେ ରାଜନୀତି! କିଏ କେତେବେଳେ କେଉଁ ପଟକୁ…

‘ଆନନ୍ଦ ବଜାର’ ଓ ‘ଶ୍ରୀପତିତପାବନ’ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ…

ନିଜ ପ୍ରେମିକ ସୌରଭଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ବହୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେ କିଛି ଶୁଣିବା ମୋଡରେ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ରାତି ସାରା ଟାୱାର ପାଖରେ ଜଗି ରହିଥିଲା।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯାଇ ରାତି ହେଲା। ପୂନମ ରାତି ସାରା ଟାୱାର ଉପରେ ରହିଲେ। ବୁଧବାର ସକାଳ ହେଲା। ପୂନମ ସେମିତି ଟାୱାର ଉପରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ବହୁ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୂନମ ଟାୱାରରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରେମବ୍ୟାପାରରୁ ଏମିତି ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ହାୟ ରେ ରାଜନୀତି! କିଏ କେତେବେଳେ କେଉଁ ପଟକୁ…

‘ଆନନ୍ଦ ବଜାର’ ଓ ‘ଶ୍ରୀପତିତପାବନ’ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ…

ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ସଫଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା,…

ଏବେ କଥା କହିବ ସ୍କୁଟର! AI ଫିଚର ଆଣିଲା ଏଥର

1 of 23,582