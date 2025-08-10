ଅଜବ ସ୍ତ୍ରୀ; ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ନିଶା ଔଷଧ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ କାଟିଦେଲା

ସାମାନ୍ୟ ବିବାଦ କାରଣରୁ ସ୍ତ୍ରୀ କାଟିଦେଲା ସ୍ୱାମୀର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ

By Priyadarshni Dixit

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ସାମାନ୍ୟ ବିବାଦ କାରଣରୁ ନିଶା ଔଷଧ ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀ କାଟିଦେଲା ସ୍ୱାମୀର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆମେଥିରୁ ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଅନେକ ଥର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଘଟଣାଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜଗଦୀଶପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମଗଲଗଞ୍ଜ କଚନାଭ ଗାଁର। ଏହି ସ୍ଥାନର ବାସିନ୍ଦା ଅନସାର ଅଲି ଦୁଇଥର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦୁଇଟି ବିବାହ ହେତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ନାଜନି ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣୁ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଗିଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଶା ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇସାରି ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଅନସାର ଅଲିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାୟବରେଲି ଏମ୍ସକୁ ରେଫର କରାଯାଇଛି। ଅନସାର ଅଲିଙ୍କ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ନାଜନି ନଥିଲେ ଏବଂ ଭାଇର ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଆମେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଭାଇକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲୁ।

ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ପ୍ରଭାରୀ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୂଚନା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।

