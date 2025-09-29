(Video) ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିଲା ଭାରତ-ପାକ୍ ମୁକାବିଲା, ସେପଟେ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଠୁମକାମାରି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରୁଥିଲେ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ
ଦୁବାଇ: ପାକିସ୍ତାନ କାଲିକୁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଏସିଆ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତିନିଥର ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରକୃତ ରାଜା କିଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ତା’ର ତୃତୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି।
ତଥାପି, ଏହି ଫାଇନାଲ ସମୟରେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ଭୋଜପୁରୀ ଗୀତରେ ନାଚୁଥିଲେ। ନୃତ୍ୟର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି।
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭୋଜପୁରୀ ଗୀତରେ ନାଚ
ପ୍ରକୃତରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସମୟରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ଭୋଜପୁରୀ ଗୀତରେ ନାଚୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଭୋଜପୁରୀ ନୃତ୍ୟର ଗତିବିଧି ଅଛି। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେପରି ଦର୍ଶକମାନେ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟର ଦୁଇଗୁଣ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଜୋରଦାର ନାଚୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଗାଇବ। ପୂର୍ବରୁ, ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦର୍ଶକମାନେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭୋଜପୁରୀ ଗୀତରେ ନାଚୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ, “ଗୋଟିଏ ତୀର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବାଜିଥାଏ।” @ChapraZila ନାମକ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
दुबई में भारत पाकिस्तान मैच के समय भोजपुरी गाने पर नाचते दर्शक ❤️🤩 pic.twitter.com/AQNGNWPK59
— छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) September 29, 2025