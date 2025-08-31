ପୁଣି ବିଷାକ୍ତ ସାପ ନେଲା ଜୀବନ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମହିଳାଙ୍କର ଚାଲିଗଲା ପ୍ରାଣ

ନୂଆପଡ଼ା: ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ପୁଣି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଝାଞ୍ଜିମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଲଳିତା ମାଝୀ ନାମ୍ନୀ ମହିଳାଙ୍କର ଘଟିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପରିବାର ଲୋକେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲା ୫ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅର ଜୀବନ।
ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମାଆ ପୁଅଙ୍କର ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଜୀବନ। ଘଷିପୁରା ବ୍ଲକ ରାଧିକାଦେଇପୁରରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ରାତିରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ମାଆ ଏବଂ ପୁଅକୁ କାମୁଡ଼ିଦେଇଥିଲା। ମୃତ ପୁଅର ବୟସ ୮ରୁ ୧୦ ବର୍ଷ।
ଏମିତି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ସେହିଦିନ ଘଟିଥିଲା। ଏଠାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମାଈଁ ଏବଂ ନାବଳିକା ଭାଣେଜୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପାତ୍ର ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଗମ ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଲୁଗାଁରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।