ତିନି ଛୁଆର ମା’, ପୁଅ ବୟସର ପ୍ରେମିକ ସହ ଫେରାର, ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ ନେଇ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ସ୍ତ୍ରୀର ବାହାଘର କରିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ
ପ୍ରେମିକ ସହ ଫେରାର ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ କରାଇଦେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସ୍ୱାମୀ ହବତ ଏମିତି… ନିଜ ତିନି ଛୁଆର ମା’କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ତା’ ପ୍ରେମିକ ସହ ବାହା କରିଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଉଭୟଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ନେଲେ ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ।
ସୂଚନାନୂସାରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଚନ୍ଦୌଲୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସହ ବାହାଘର କରାଇଦେଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଚାରିମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ୩ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରେମିକ ସହ ପଳାଇଯାଇଥିଲେ।
ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନାଥ ରାଜଭର ଦିଲ୍ଲୀରେ ୱେଲ୍ଡର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବାବେଳେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସରିତା ତିନି ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଚନ୍ଦୌଲୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିଲେ।