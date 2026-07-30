ତିନି ଛୁଆର ମା’, ପୁଅ ବୟସର ପ୍ରେମିକ ସହ ଫେରାର, ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ ନେଇ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ସ୍ତ୍ରୀର ବାହାଘର କରିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ

ପ୍ରେମିକ ସହ ଫେରାର ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ କରାଇଦେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସ୍ୱାମୀ ହବତ ଏମିତି… ନିଜ ତିନି ଛୁଆର ମା’କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ତା’ ପ୍ରେମିକ ସହ ବାହା କରିଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଉଭୟଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ନେଲେ ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ।

ସୂଚନାନୂସାରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଚନ୍ଦୌଲୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସହ ବାହାଘର କରାଇଦେଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଚାରିମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ୩ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରେମିକ ସହ ପଳାଇଯାଇଥିଲେ।

Uttarakhand Govt.

ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନାଥ ରାଜଭର ଦିଲ୍ଲୀରେ ୱେଲ୍ଡର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବାବେଳେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସରିତା ତିନି ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଚନ୍ଦୌଲୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାଳ ମାଳ…

China Artificial Sun: ଚୀନ୍ ତିଆରି କରୁଛି…

ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ୪୫ ବର୍ଷୀୟା ସରିତା ଅଜୟ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅଜୟଙ୍କ ବୟସ ସରିତାଙ୍କ ବୟସର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଟ୍ରେନରେ ବାଦାମ ବିକ୍ରି କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ।

କୁହାଯାଉଛି, ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ପରିଚୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଜୀବନାଥ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଏହାକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।

ତେବେ ପରେ ସରିତା ଅଜୟଙ୍କ ସହ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯାଇଥିଲେ। ଜୀବନାଥ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ହଠାତ୍ ଜୀବନାଥଙ୍କର ସରିତା ଓ ଅଜୟଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା।

ଜୀବନାଥ ସରିତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବୁଝାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରିତା ଅଜୟଙ୍କ ସହ ହିଁ ସାରା ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜୀବନାଥ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ କରାଇଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ସେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସକୁ ନେଇଯାଇ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜୀବନାଥ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ମୋ ସହ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଏଥିପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆଉ କ’ଣ କରିପାରିବୁ?”

ଏପଟେ ସରିତା ସେମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଜୀବନାଥଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଜୀବନାଥ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ପଠାଉନଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାଳ ମାଳ…

China Artificial Sun: ଚୀନ୍ ତିଆରି କରୁଛି…

“ଭଗବାନ! କ୍ଷମା କରିଦିଅ..”…

Smartwatch Cancer Risk: ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍…

1 of 18,426