ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା, ମା’ ଓ ଶିଶୁ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ
ରାଉରକେଲା-ଗୁଣୁପୁର ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସଫଳତାର ସହ ଦୁଇଟି ଜାଆଁଳା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି।
କଟକ: ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଦୁଇଟି ଜାଆଁଳା ଛୁଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରବିବାର ଦିନ ରାଉରକେଲା-ଗୁଣୁପୁର ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରେନଟି କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ (SCB) ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ।
ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟା ୫୩ ମିନିଟରେ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କଟକ ଷ୍ଟେସନର ୩ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଟକିବା ମାତ୍ରେ, ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଆରପିଏଫ୍ (RPF) ଯବାନମାନେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମହିଳା ଜଣକ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇସାରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଷ୍ଟେସନରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ବା ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର (ମାଇକ୍) ଯୋଗୁଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ମାଇକ୍ରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ଆରପିଏଫ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଥମ ଛୁଆର ପ୍ରସବ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହ ସରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜାଆଁଳା ଛୁଆ ଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ କମି ନଥିବାରୁ, ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପଠାଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଯାଇଥିଲା। ମେଡିକାଲ ଯିବା ବାଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମା’ ଏବଂ ଦୁଇଟିଯାକ ଛୁଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି।