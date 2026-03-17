“ଯେବେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣିବ ମୁଁ ସେବେ ଫେରିବି”, ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ୟାସ୍ ନଆଣିପାରିବାରୁ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାପଘର ଚାଲିଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ
ସିଲିଣ୍ଡର ନମିଳିବାରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ବାପଘର ଚାଲିଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁକୁ ବି ଚାହିଁଲାନି ସ୍ତ୍ରୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଫାଟ ପଡ଼ିଲା। ଯେବେ ଘରକୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣିବ ମୁଁ ସେବେ ଆସିବି କହି ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କଥାଟି ଶୁଣି ହସ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ୧୮ ଦିନ ହେବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଛି।
ସରକାରଙ୍କ କହିବା କଥା ଗ୍ୟାସ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଘରେ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ତେବେ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ରାବୁପୁରା କୋତୱାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ, ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ଏବେ ଘରୋଇ କଳହର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଗ୍ୟାସ ସରିଯିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନୂଆ ସିଲିଣ୍ଡର ନ ପାଇବାରୁ ହତାଶ ହୋଇ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡି ତାଙ୍କ ବାପଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି।
ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଅବହେଳାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରାବୁପୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଭନ୍ନତଗା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଦିନେଶ ଖୁର୍ଜାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଇ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟ ସାତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଘରର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସରିଯାଇଥିଲା।
ଗ୍ୟାସ ସରିଯିବା ପରେ, ମହିଳା ଜଣକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାଠ ଏବଂ ଗୋବର ଘସି ବ୍ୟବହାର କରି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଏକ ନୂଆ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବାରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅବହେଳା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା।
ଗ୍ୟାସ୍ ନ ପାଇ ଘରଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ:
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଗିଯାଇ ମହିଳା ଜଣକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଘରକୁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ନଆଣିବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବି ନାହିଁ।
ପରେ ସତକୁ ସତ ସୋମବାର ଦିନ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ତାଙ୍କ ବାପଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଘର ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ନଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫେରିବେ ନାହିଁ।
ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ବାପଘରକୁ ଯିବା ପରେ, ଏହି ଘଟଣା ପୁରା ଗାଁରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଗଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା:
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ଏବେ ଅନେକ ପରିବାରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସମାନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ମୌଳିକ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଯଦିଓ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାରେ ପୀଡିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଥାନାରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ଘୋର ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।