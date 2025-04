ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ରହିବାକୁ ଡରଲାଗୁଛି… (Video) ପ୍ରେମିକ ସହିତ ମିଶି ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇଲା କଳିଯୁଗ ସାବିତ୍ରୀ

ଭୋପାଳ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗ୍ୱାଲିଓରରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଲଭରଙ୍କ ସହ ମିଶି ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପୀଡ଼ିତ ଅନୀଲ କୁମାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।

ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ହୋଇ ରହିଛି । ତେବେ ଏହା ଏକ ମରାଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନାହିଁ । ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ।

ପୀଡ଼ିତ ଅନୀଲ କୁମାର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନୀଲଙ୍କ ଉପରେ କାର ଚଢ଼େଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅନୀଲଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ।

ଟକେନପୁରରେ ରଜନୀଙ୍କ ଘର । ୨୦୧୬ରେ ଅନୀଲଙ୍କ ସହ ରଜନୀଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ।ଦୁହିଁଙ୍କର ୩ ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି । ରଜନୀ ଶାଶୁଘରେ ନ ରହି ଟେକେନପୁର ସ୍ଥିତ ବାପଘରେ ରହୁଥିଲେ ।

ରଜନୀଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପ୍ରେମିକ ମଙ୍ଗଲ ସିଂ ରୁହନ୍ତି । ଦୁହିଁଙ୍କ ମିଳାମିଶା ଦେଖି ଅନୀଲଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାପରେ ଘଟଣାଦିନ ରଜନୀ ବାହାନା କରି ଘରୁ ବାହାରକୁ ମଙ୍ଗଲ ସହ ଯିବା ପରେ ଅନୀଲ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜଗି ବସିଥିଲେ ।

ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଜନୀ ଏକ କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଅନୀଲ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କାରକୁ ଅଟକାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ କାର ଚଲାଉଥିବା ମଙ୍ଗଲ ଅନୀଲଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ।

ଯାହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅନୀଲଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ । ଏବେ ରଜନୀ ଅନୀଲଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିବାବେଳେ ଅନୀଲ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନ ଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସ୍ତ୍ରୀ ରଜନୀ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ମାରି ଦେବା ନେଇ ସେ ଡରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

Husband #caught his wife with someone else.

Boyfriend and the wife ran over the husband with the car, dragging him meters before fleeing!

The irony is that police labelled it as an accident.pic.twitter.com/JhiQjmXPoR

— ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) March 28, 2025