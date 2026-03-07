ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ସ୍ବାମୀକୁ ମାରିଲା ସ୍ତ୍ରୀ; ମୃତ୍ଯୁର କାରଣ ହୃଦଘାତ କହି ନାଟକ କଲା, ମାସକ ପରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ସତ…
ସ୍ବାମୀକୁ ମାରି ପୋତିଦେଲା ସ୍ତ୍ରୀ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ଯକର ଘଟଣା। ସ୍ବାମୀକୁ ପ୍ରେମିକ ହାତରେ ମାରି ନାଟକ କଲା ସ୍ତ୍ରୀ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଟୁମକୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ 50 ବର୍ଷୀୟ ଦୈନିକ ମଜୁରିଆ ପରମେଶଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 29 ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, 46 ବର୍ଷୀୟ ପି ଆଶା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଛି, ଏପରିକି ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରଦିନ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଇଥିଲେ।
ଅନ୍ଯପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ମାତ୍ର 20 ଦିନ ପରେ, ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ଅନ୍ଯ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ 48 ବର୍ଷୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ପା ଯିଏକି ଜଣେ ରୋଷେୟା ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯାହାକି ପରମେଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହକୁ ବଢାଇଦେଇଥିଲା। ପରମେଶଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ଯା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରମେଶଙ୍କ ଅଟୋପ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ମୃତ ଦେହକୁ କବରରୁ କାଢିଥିଲା ଏସବୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ମରଶରୀରର ଅଟୋପସି କରାଯାଇ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସବୁ ସତ ଜଣାପଡିଥିଲା। ପରମେଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଠିକ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ଯା କରିଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପତ୍ନୀ ଆଶା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରପା ଆଗୁଆ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିନେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ସମରେଶଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ସତ ମାନିଥିଲେ। ପରେ ଖୋଲିଥିଲା ସତର ପେଡି।
ପରମେଶ ନିଶାଦ୍ରବ୍ଯ ପାନ କରି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରପା ଓ ଆଶା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତକିଆ ମାଡି଼ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସେଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରପା ଲୁଚିକରି ପଳାଥିଲେ। ଓ ଆଶା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ସ୍ବାମୀଙ୍କର ହୃଦଘାତ ଆସିଥିବା କହିଥିଲେ। ଫଳରେ ଘଟଣା ବାବଦରେ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ।