କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍‌ ଭାବି ଏସିଡ୍ ପିଇଦେଲେ ଯୁବତୀ, ୮ ମାସ ବଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ତା’ପରେ..

ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତାରୁ ଏସିଡ୍ ପିଇଲେ ଯୁବତୀ, ଓଜନ ୨୯ କିଲୋକୁ ଖସିବା ପରେ ମିଳିଲା ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁରରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ବୋତଲକୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍‌ ଭାବି ପିଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବୋତଲରେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ବଦଳରେ ଏସିଡ୍ ବା ତେଜାବ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ଏସିଡ୍ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଗଲା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଜଳାପୋଡ଼ା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ସମୟ ପାଲଟିଗଲା।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏସିଡ୍ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଗଳା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଭିତର ଅଂଶ ଗଭୀର ଭାବେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଭିତରର ମାଂସପେଶୀରେ ଭୀଷଣ ଜଳାପୋଡ଼ା ଏବଂ ପ୍ରଦାହ ହେତୁ ସେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଖାଇବା-ପିଇବା କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ସମୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷଣ ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଓଜନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଓଜନ କମିଯାଇ ମାତ୍ର ୨୯ କିଲୋରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା।

ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାନପୁରର ଏକ ସୁପର ସ୍ପେସିଆଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏସିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଫୁଡ୍ ପାଇପ୍ ବା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବହୁତ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିପାରି ନଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମାମଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା।

ପ୍ରାୟ ଆଠ ମାସ ଧରି ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଯୁବତୀଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଜରିଆରେ ତାଙ୍କର ସଂକୁଚିତ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସାରିତ ବା ଚଉଡ଼ା କରାଗଲା। ଏହି ଚିକିତ୍ସା ସହଜ ନଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ରଖାଯାଉଥିଲା, ଯେପରି ଶରୀର ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼େ। ଔଷଧ, ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି।

ଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏବେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଭଲ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଓଜନ ବଢ଼ି ପ୍ରାୟ ୪୫ କିଲୋ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ସେ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଯଦିଓ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା କୌଣସି ଆଶ୍ଵସ୍ତିରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଡାକ୍ତରମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତାବନୀ

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏସିଡ୍, ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନର୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ କେମିକାଲ୍‌କୁ କେବେ ବି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍‌ ବା ପାଣି ବୋତଲରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଭଳି କେମିକାଲ୍‌କୁ ଅନ୍ୟ ବୋତଲରେ ଭରି ରଖିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅସାବଧାନତା ହିଁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସାଜିଥାଏ। ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ସବୁବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ପ୍ୟାକେଜିଂ (Original Packaging) ରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲା ଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପହଞ୍ଚଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।

କାନପୁରର ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତିଟି ଘର ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ। ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା କାହାର ଜୀବନକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବିପଜ୍ଜନକ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଅଘଟଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ।

