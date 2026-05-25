ତୁମେ ମୋତେ ବାହାହୁଅ…, ନହେଲେ ମୋ ସହିତ ରୁହ…

ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବର କବାଟ ଆଉଜି ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ରଜନୀଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇଥିବା ଝିଅ ଉଠିଥିଲା

By Manoranjan Sial

ଝାନସୀ: ତୁମେ ମୋତେ ବାହାହୁଅ…, ନହେଲେ ମୋ ସହିତ ରୁହ…। ବାସ୍‌, ଚୋରା ପୀରତିର ଏହି କେଇପଦ କଥା ହୋଇଛି ରକ୍ତାକ୍ତ। ଆଉ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି ପ୍ରେମିକାର ଘର ଚଟାଣ। ରକ୍ତ ଜଡ଼ସଡ଼ ହୋଇଛି ରାହା ଧରି କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରେମିକାର କୁନି ଝିଅ…। ଏପରି ବୀଭତ୍ସା ଓ ଭୟଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଝାନସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି।

ଟୋଡ଼ୀଫତେହପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢ଼ାଇ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ରଜନୀ ଅହିରୱାର(୩୫)। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭୂପତ ଅରିଆଣାରେ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ରଜନୀ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ସହ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରଜନୀ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ୮ ମାସର। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଦେଖାସାକ୍ଷାତ ହେଉଥିଲା।

ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବା ପରେ ରଜନୀ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ଏପରିକି ନିଜ ସହିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରେମିକ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଗତ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି ରଜନୀ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବର ଆସିବା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

EPFO: ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା PF ଖାତା? ଚିନ୍ତା…

“ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ…

ପ୍ରେମିକ ଆସିବା ପାଇଁ ସଙ୍କେତ ଦେବା ପରେ ରଜନୀ ନିଜର ୧୦ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ସମ୍ପର୍କିୟଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଶୀଘ୍ର ଖୁଆଇ ଶୋଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ଝିଅ ଶୋଇଗଲା ପରେ ରଜନୀ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରେମିକ ଆସିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉଭୟ ଭିତରେ ବିବାହ ଓ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିନଥିଲେ ପ୍ରେମିକ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍‌କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଘରେ ଥିବା ଏକ କୁରାଢ଼ୀରେ ରଜନୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।

ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବର କବାଟ ଆଉଜି ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ରଜନୀଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇଥିବା ଝିଅ ଉଠିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡୁ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ନିଜ ଦେହରେ ମାଆର ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଛୁଆର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ସାହି ପଡ଼ିଶା ସେଠାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରଜନୀଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ।

ଗାଁ ଲୋକେ ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିସହ ରଜନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏପରିକି କୁରାଢ଼ୀକୁ ଜବତ କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

EPFO: ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା PF ଖାତା? ଚିନ୍ତା…

“ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ…

ହିଟ୍ଓ୍ୱେଭ ନେଇ ରେଡ୍ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି, ଦିନ…

ସୁନା ଦରରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ: ୧ ଲକ୍ଷ ୫୯ ହଜାର…

1 of 8,406