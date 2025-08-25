ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନାକରୁ ହଠାତ୍ ବାହାରିଲା ରକ୍ତ, ତାପରେ ଯାହା ହେଲା….
ମଝି ଆକାଶରେ ବିଗିଡିଲା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନରେ ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ବିମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ବୃତ୍ତିଗତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ଘଟଣାଟି ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଉଥିବା ଏକ ବିମାନର । ଏଠାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାକରୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ବିମାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ ।
ପୂରା ଘଟଣା କ’ଣ- ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନମ୍ବର AI 2807 ଯାତ୍ରୀ ମାରିଓ ଡା ପେନ୍ହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ମାରିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାକରୁ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାରିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ବିମାନ ପରିଚାରିକା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।
ଶୀଘ୍ର ଅବତରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା- ବିମାନର ଯାତ୍ରୀ ମାରିଓ ଡା ପେନ୍ହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସେବା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାରା ସମୟରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ।
ଘଟଣା ପରେ, ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଗରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ବିମାନର ପାଇଲଟମାନେ ବିଚକ୍ଷଣତା ଦେଖାଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଶୀଘ୍ର ଅବତରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏହା କରାଯାଇଥିଲା ।