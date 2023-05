କାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହୋଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୁବତୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏବେ କାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ ୧୬ ମଇ ୨୦୨୩ରୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭେରାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ୨୭ ମେ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ । ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଫ୍ୟାଶନର ଜଲୱା ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବତୀ କିନ୍ତୁ ରକ୍ତରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହୋଇ ଏଠାରେ ପହଞ୍ôଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଏବେ ଏହି ଯୁବତୀଙ୍କ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବାସ୍ତବରେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଯୁବତୀ ଜଣକ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଲାଗି ଏପରି କରିଥିଲେ । ଏବେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ବେଶ୍ ପ୍ରଂଶସା କରାଯାଉଛି ।

ମିଳିଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ରୁଷ ଜାତୀୟ ପତାକାର ରଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ସେ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଆସିବା ସମୟରେ ସେ ସିଡିରେ ଅଟକି ଯାଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସଙ୍କୁ ଫଟୋ ନେବାକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ନକଲି ରକ୍ତ ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସେଠାକୁ ଆସି ଯୁବତୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ତେବେ ଏପରି କରି ଯୁବତୀ ଜଣକ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପ୍ରତି ନିଜର ସମର୍ଥନ ଜାହିର କରୁଥିବାର କୁହାଯାଉଛି ।

Ukraine 🇺🇦/ 🇷🇺 Russia

At Festival de Cannes 🇫🇷, a woman with a beautiful Dress in the colours of Ukraine, was covered with false blood in protest against the Russian-led war in Ukraine.

Bravo 👏 Madame pic.twitter.com/mQymcQS24h

— Le Polynésien 🇫🇷 (@Force_A_Ukraine) May 21, 2023