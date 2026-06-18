ଭଡ଼ା ଘରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ଆଇଆଇସି; ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେବାକୁ ଧମକ!

ଶରଣକୁଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳା ଜମିଜମା ମାମଲାରେ ଫସିଥିିଲେ। ସେହି ମାମଲା ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ଶରଣକୁଳ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ସୁଜିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜମିଜମା ମାମଲାରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ମହିଳା। ହେଲେ ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି। ଶରଣକୁଳ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଜିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ଏପରି ଅଭିଯୋଗ।

ଶରଣକୁଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳା ଜମିଜମା ମାମଲାରେ ଫସିଥିିଲେ। ସେହି ମାମଲା ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ଶରଣକୁଳ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ସୁଜିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମାମଲାରେ ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଦାସ। ଏଥିସହ ତାଙ୍କଠାରୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବନ ନେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଆଇଆଇସି ନିୟମିତ ଫୋନ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

କିଛି ଦିନ ତଳେ କୌଣସି କାମରେ ପୀଡ଼ିତା ନୟାଗଡ଼ ଯାଇଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ! ସେଠାକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବଳପୂର୍ବକ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତ ବିରୋଧରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼…

ରାତିରେ ତକିଆ ତଳେ ଫୋନ୍ ରଖି ଶୁଅନ୍ତି କି?…

ଏପରିକି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ କହିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ଏଥସହ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଇଆଇସି ଧମକ ଦେଇଥିବା ପୀଡ଼ିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ପୀଡ଼ିତା ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ଓ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ କହିପାରୁନଥିଲେ। ଏପରିକି ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସହାସ ପାଉନଥିଲେ।

ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଶରଣକୁଳ ଆଇଆଇସି ସୁଜିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି।
ତେବେ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ିବାରୁ ପୀଡ଼ିତା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍‌ପି ଅଫିସ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଆଇଆଇସିଙ୍କ କଳା ପେଡ଼ି ଏସ୍‌ପିଆଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣିଥିଲେ। ପୂରା ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଏସ୍‌ପି କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍‌ପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଭାରତ ବିରୋଧରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼…

ରାତିରେ ତକିଆ ତଳେ ଫୋନ୍ ରଖି ଶୁଅନ୍ତି କି?…

ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ…

ଗିରଫ ନାଁରେ ଟିଏମ୍‌ସି ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାରେଡ୍‌;…

1 of 15,050