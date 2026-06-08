ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ କଳଙ୍କ: ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଫେରାର ହେଲା ବନ୍ଧୁ
ହଷ୍ଟେଲରୁ ଫୁସୁଲାଇ ଆଣି ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ!
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଧଉଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଏକ ହୋଟେଲକୁ ନେଇଯିବା ପରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀ ଜଣକ ଧଉଳି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏଥିସହିତ, ମାମଲାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯୁବତୀଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା (ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ) ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡ଼ିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଫୁସୁଲାଇ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଜବରଦସ୍ତି ଏକ ହୋଟେଲ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେଦିନ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ହୋଟେଲର ସିସିଟିଭି (CCTV) ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ସହରରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଏବଂ ସଂବେଦନଶୀଳ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।