(Video ) ୬ଟା ବଦଳରେ ୪ଟି ଗୁପଚୁପ, ରାଗିଗଲେ ମହିଳା; ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏମିତି କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା Viral

(Video ) ୬ଟା ବଦଳରେ ୪ଟି ଗୁପଚୁପ, ରାଗିଗଲେ ମହିଳା; ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏମିତି କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା Viral
Viral Video: ସାମାନ୍ୟ ଗୁପଚୁପ ପାଇଁ କିଏ ଏମିତି ବି କରିପାରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ...
ଗୁଜୁରାଟ: କିଛି ଲୋକ ଏତେ ପାଗଳ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଗିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ବାହାନା ଦରକାର। ଗୁଜୁରାଟର ବଦୋଦରା ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହାର କାରଣ ଜଣେ ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରେତା ଛଅଟା ବଦଳରେ ମାତ୍ର ଚାରୋଟି ଗୁପଚୁପ ତାଙ୍କୁ ୨୦ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହାପରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲା।
ମହିଳା ଜଣକ ଧାରଣାରେ କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି?ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ମହିଳା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଧାରଣା ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଏହି ମହିଳା ତାଙ୍କ ଦାବିର ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରେତା ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଗୁପଚୁପ କମ ଦେଇଥିବାରୁ। ହଁ, ଏହି ଘଟଣାଟି ଗୁଜରାଟରରେ ଘଟିଛି। ମହିଳା ଜଣକଙ୍କୁ ୨୦ଟଙ୍କାରେ ଛଅଟି ଗୁପଚୁପ ବଦଳରେ ଚାରୋଟି ଗୁପଚୁପ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାରୁ ଏତେ ରାଗିଗଲେ ଯେ ସେ ଧାରଣାରେ ବସିଗଲେ।
दीदी नाराज हो गई नाराज भी ऐसी हुई धरने पर बैठ गई कारण जानकर आप चौक जायेगे
गुजरात के वडोदरा में गोलगप्पे कम खिलाने पर सड़क में धरने पर बैठी महिला
गोलगप्पे वाले 20 रुपये में 6 पानीपुरी की जगह खिलाए चार गोलगप्पे, गुजरात के वडोदरा में सड़क पर बैठी महिला, DIAL 112 टीम ने स्थिति को… pic.twitter.com/1MuwR6ZQiB
— ममता राजगढ़ (@rajgarh_mamta1) September 19, 2025
ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମହିଳା ଜଣକ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗାଡିଗୁଡ଼ିକ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ପଥଚାରୀମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଭିଡିଓଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ମଜାଦାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ୟୁଜର୍ସ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି? ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକମାନେ କିଛି ମଜାଦାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଏହା ଏକ ପୁଅ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଭିଡ଼ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପିଟିଥାନ୍ତେ। ତା’ପରେ ପଚାରିଥିଲେ କ’ଣ ହୋଇଛି। ତା’ପରେ, କାରଣ ଜାଣିବା ପରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଲ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁଣି ଲାଲ କରିଥାନ୍ତେ।”
ଏହି ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ହସି ହସି ଇମୋଜି ସହିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଦିଦିଙ୍କୁ ସମୋସା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ତା’ପରେ ସମୋସା ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦରେ ଏହି ଦିଦିଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ ଯେପରି ସେ ସମୋସା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ।”
ଅସ୍ୱୀକାର: ପ୍ରିୟ ପାଠକ, ଏହି ଖବର ପଢିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲୁ। ଜୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ।