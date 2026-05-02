ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବିବାହ କରାଉନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ? ୪୧ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବର ଖୋଜିବ ପୁଲିସ୍!
ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଜଣେ ୪୧ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ନିଜର ବିବାହ କରାଉନଥିବାରୁ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର (FIR) ଦାୟର କରିଛନ୍ତି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ: ସାଧାରଣତଃ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ମାତ୍ରେ ଘରଲୋକ ଝିଅର ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ ୪୧ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରଲୋକ ହିଁ ତାଙ୍କ ବିବାହରେ ବାଧା ସାଜିଛନ୍ତି। ଏହି କଥାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ମହିଳା ଜଣକ ସିଧାସଳଖ ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣକ ପୁଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରାଯାଉ। ସେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଏକ ଏଫଆଇଆର (FIR) ମଧ୍ୟ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରୟାଗରାଜର ସରାୟ ଇନାୟତ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଣାପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ୪୧ ବର୍ଷୀୟା ମାଧୁରୀ ପଟେଲ ନିଜ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ମାଧୁରୀ ନିଜ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଦୀର୍ଘ ୨୦ ବର୍ଷ ହେବ ଘରେ ଏକାକୀ ରହୁଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆ ତାଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାଧୁରୀ ନିଜ ବାପା ରାମରାଜ ପଟେଲ, ମାଆ ବିମଳା ଦେବୀ, ଭାଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ, ଭାଉଜ ପୂନମ ପଟେଲ ଏବଂ ଭଉଣୀ ବିଦ୍ୟା ପଟେଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସହ ମାଡ଼ପିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା କଥା ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି।
ମାଧୁରୀ ପୁଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ମୋର ବୟସ ୪୧ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବାପା-ମାଆ ଏବଂ ଭାଇ ମୋର ବିବାହ କରାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବିବାହ ପାଇଁ କେବେ ମନା କରିନାହିଁ। ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିବାହ ନିହାତି ଜରୁରୀ।” ମାଧୁରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ହେବ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ। ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇବା ସହ କପଡ଼ା ଦୋକାନ ଏବଂ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ କାମ କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣକ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୨୭ ତାରିଖରେ ସେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆ, ଭାଇ, ଭାଉଜ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାଧୁରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇଟି ସାନ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ ୩୭ ଏବଂ ୩୪ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ। ମାଧୁରୀ ନିଜେ ଡି.ଏଲ୍.ଇଡି. (D.El.Ed.) ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ CTET ଓ TET ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ ଏବଂ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଚଲାନ୍ତି।
ମାଧୁରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ବି ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ଭାଉଜ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ବାହାନା ଦେଖାଇ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ୍ ମାଧୁରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର (FIR) ରୁଜୁ କରିଛି। ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଉଚିତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।