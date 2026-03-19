Ajab Gajab: ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କୋଳରେ ଯାଇ ବସେ ବୋହୂ; କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ!
Nigerian Wedding: ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଥାନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ନାଇଜେରିଆର ଏଡୋ ଏବଂ ଏସାନ ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ। ଏଠାରେ, କନ୍ୟା ଏହି ବିଶେଷ ରୀତିନୀତି ସମାପ୍ତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ଏହି ରୀତି ସମୟରେ, କନ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କ ନୂତନ ଶ୍ୱଶୁର କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ବରଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ବରଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଏ, ସାଧାରଣତଃ ୭ ରୁ ୧୧ ଥର।
ଏହି ରୀତି ପଛରେ ଥିବା ଗଭୀର ସାମାଜିକ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଯେ ଏହା କନ୍ୟାର ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରୁ ବିଦାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପରିବାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୀକରଣକୁ ପ୍ରତୀକ କରେ। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଏବେ ଘରର ଝିଅ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରର ବୟସ୍କମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଏହାକୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୀତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଝିଅଟି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ନାଇଜେରିଆନ୍ ସଂସ୍କୃତିରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। କନ୍ୟାର ସାତରୁ ଏଗାର ଥର ବସିବା ଏବଂ ଠିଆ ହେବା ଏକ ସଙ୍କେତ ଯେ ସେ ବିବାହ ପାଇଁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେମାନେ ବସିବା ସମୟରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରାଯାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦୃଢ଼ ବିବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ। ଏହି ବ୍ରତ ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କରାଯାଏ।
ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନ ସମାପ୍ତ କରେ, ଶେଷରେ ବର ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ। ଏହି ଦୃଢ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୂଚନା ଦିଏ । ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ କନ୍ୟା ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏହା ପରେ ହିଁ ବିବାହକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ଏଡୋ ଏବଂ ଏସାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହି ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଦର କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ରୀତି ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, ନାଇଜେରିଆନ ସମାଜରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହି ରୀତି ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ କନ୍ୟାର ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପିତା ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ପରି ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଏହିପରି ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଚିହ୍ନିବାର ନିଜସ୍ୱ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ଅଛି।