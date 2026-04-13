ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ୫ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି, ‘ମୋ ଦରମା ସବୁଠୁ କମ୍ ତେଣୁ କାମ ବି କମ୍’

By Jyotirmayee Das

Office Nap Incident: ଚୀନର ହେନାନ ପ୍ରଦେଶର ଶାଙ୍ଗକିଉ ସହରର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କାହାଣୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଦରମାରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ନଥିବା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ କାମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଫିସରେ ପୂରା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ମହିଳା ଜଣକ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ନେଲେ?

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ବସ୍ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡିବେ ନାହିଁ ବରଂ ସେ ତାଙ୍କ ବସଙ୍କୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଯେ, “ତୁମେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେବ ସେତିକି କାମ ପାଇବ।” ଏହି ମାନସିକତା ସମଗ୍ର ବିବାଦର ମୂଳ ପାଲଟିଥିଲା।

ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ଉଠିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ବସଙ୍କ ଡେସ୍କରୁ ଏକ ଚକୋଲେଟ୍ ବାର ଆଣି ଖାଇଲେ। ଏହି ଚକୋଲେଟ୍ ତାଙ୍କ ବସ୍ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କାରଣ ସେ କମ୍ ରକ୍ତ ଶର୍କରା (ଗ୍ଲୁକୋପେନିଆ) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ସମୟାନୁସାରେ ଚିନି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ବସଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରାୟ ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ।

ବସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏତେ କ୍ରୋଧିତ କାହିଁକି ଥିଲା?

ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ବସ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ, ଦାବି କଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବସ୍ ତାଙ୍କୁ ଏକ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଧମକ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ।

କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଦରମା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଉଷ୍ମ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମହିଳାଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଇ ନଥିଲେ। ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, କୌଣସି ବସ୍ ଏପରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ମଜାରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ବସଙ୍କ ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ନିୟମ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କ’ଣ କହେ?

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରମ ଆଇନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୮ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ପରେ, ପ୍ରକୃତ କାମ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ବାକି ରହେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଦିନରେ ୩୦ ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇବା ହୃଦରୋଗ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଏବଂ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ରୋଗ ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ।

