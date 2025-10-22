ଲଜ୍ଜା ସରମ ସବୁ ଖାଇଲେ, ବିଚ୍ ବଜାରରେ ଏହି କାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ମହିଳା…

By Jyotirmayee Das
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେଳେ ବେଳେ ଯୁବପିଢୀ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏପରି କିଛି କାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଯାହା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଯାଏ । ଆଉ ଆଜି କାଲିର ରିଲ୍ସ ଯୁଗରେ ଲୋକେ ଏମିତି କାମ କାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଲଜ୍ଜା ସରମ ସବୁ ପୋଡି ଖାଇଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ।

ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ପୁଅ ଏବଂ ଜଣେ ଝିଅ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଝିଅଟିର ରାଗ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ।ଏହାପରେ ସେ ଏପରି ଏକ ଅକଳ୍ପନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯାହା ସହଜରେ କହିବା ବି ଅସମ୍ଭବ। ରାଗରେ ଝିଅଟି ତା’ର ଡ୍ରେସର ଟପ୍ ଖୋଲିଦେଲା ଏବଂ ପୁଅଟି ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଚ୍ ବଜାରରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା, ଶେଷରେ ଝିଅଟି ତା’ର ଟପ୍ ପୁଣି ନିଜେ ପିନ୍ଧିଲା ।

ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ: ଏହି ଘଟଣାଟି ଦିଲ୍ଲୀର ବିକାଶପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ନଗରରେ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ବଜାର ଦେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ହଠାତ୍ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୁଏ, ଯାହା ପରେ ଝିଅଟି ହଠାତ୍ ତା’ର ଡ୍ରେସ ଖୋଲିଦିଏ । ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକେ ଏସବୁ ଦେଖି କ’ଣ ଭାବିବେ ସେ ଖାତିର ନ କରି ସେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଥିଲେ ।

ଝିଅଟିର ପରିଚୟ: ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଉଭୟ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତା’ପରେ ଝିଅଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟକିଗଲା ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ହେଉଥିଲା । ଏବଂ ହଠାତ୍ ଝିଅଟି ତାର ଡ୍ରେସ କାଢିଦେଇଥିଲା ।

ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ: ଏହାକୁ ଦେଖି ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ସେସବୁ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ସାହାସ କଲେ ନାହିଁ ।

