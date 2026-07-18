ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ହଙ୍ଗାମା, ଅନଶନରେ ଥିବା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ଉପରକୁ କାଳି ମାଡ଼ କଲେ ମହିଳା

ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ଉପରକୁ କାହିଁକି ହେଲା କାଳି ମାଡ଼?

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ କିଛିଦିନ ହେବ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର କାରଣ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି।

ଦେଶରେ ନିଟ୍ ପେପର୍ ଲିକ୍ କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଯାହାର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ। ହେଲେ ଆଜି ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ଶନିବାର (୧୮ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬) ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଜଣେ ମହିଳା କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ଉପରକୁ କାଳି ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅନଶନରେ ଥିବା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଟଙ୍କା କିପରି…

ଗୋଟିଏ ଘରୁ ନେଇପାରିବେ କି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଏଲପିଜି…

ଦୀପକେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଦୀପକେ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ କାଳି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକ ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।

ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ:

ମହିଳା ଜଣକ କାହିଁକି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କିମ୍ବା ଏହାର ମୂଳ କାରଣ କ’ଣ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସମ୍ପ୍ରତି, ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟରେ, ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଘଟଣା ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର କରାଯାଉଛି।

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି:

ସେପଟେ ଶନିବାର (୧୮ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬) ଦିନ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍‌ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ଏହା ପରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ସକାଳେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍‌ଙ୍କୁ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା।

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ରୋକିବା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସହିତ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଲେ ଚିଠି:

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଡି. ଆଙ୍ଗମୋ ଦିଲ୍ଲୀର ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି ଲେଖି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ସେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ସୂଚନା ସେୟାର କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଡି. ଆଙ୍ଗମୋ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟର ଏକ କପି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରିଛି।

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପୋଟାସିୟମ୍ ସ୍ତର, ପୂର୍ବରୁ ୪.୩ ଥିଲା, ୨.୯ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଟାସିୟମ୍ ସ୍ତରରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଅନଶନରେ ଥିବା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଟଙ୍କା କିପରି…

ଗୋଟିଏ ଘରୁ ନେଇପାରିବେ କି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଏଲପିଜି…

ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ୭ଟି କାମ,…

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ପାଇବେ ପୁଳା ପୁଳା…

1 of 18,771